संभल में सर्दी के सीजन में कोहरे की पहली दस्तक, मौसम विभाग ने दी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी

पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। ऐसी स्थिति में सर्दी भी बढ़ी है। लोग रजाई और कंबलों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। शहर में अब लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

जागरण सवाददाता, संभल। गुरुवार की सुबह शहर का मिजाज एकदम बदला हुआ था। क्योंकि सर्दी के सीजन में कोहरे ने पहली दस्तक दे दी है।

हालांकि इस कोहरे की दस्तक से किसानों में खुशी है। क्योंकि गेहूं आदि फसलों को इस कोहरे से काफी लाभ पहुंचेगा। उधर, कोहरा आने की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

वाहन चालक दिन में ही लाइट जला कर जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह घना कोहरा छाने और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है।