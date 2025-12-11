Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल में सर्दी के सीजन में कोहरे की पहली दस्तक, मौसम विभाग ने दी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में सर्दी के मौसम में कोहरे ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की चेतावनी जारी की है। हाला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संभल में सर्दी के मौसम में कोहरे ने दस्तक दे दी है

    जागरण सवाददाता, संभल। गुरुवार की सुबह शहर का मिजाज एकदम बदला हुआ था। क्योंकि सर्दी के सीजन में कोहरे ने पहली दस्तक दे दी है।

    पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। ऐसी स्थिति में सर्दी भी बढ़ी है। लोग रजाई और कंबलों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। शहर में अब लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp Image 2025-12-11 at 9.15.23 AM (1)

    हालांकि इस कोहरे की दस्तक से किसानों में खुशी है। क्योंकि गेहूं आदि फसलों को इस कोहरे से काफी लाभ पहुंचेगा। उधर, कोहरा आने की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

    वाहन चालक दिन में ही लाइट जला कर जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह घना कोहरा छाने और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- एक चूहे के कारण घर जलकर हुआ राख...हुआ दो लाख का नुकसान, यूपी में सामने आया हैरान करने वाला मामला