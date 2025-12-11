एक चूहे के कारण घर जलकर हुआ राख...हुआ दो लाख का नुकसान, यूपी में सामने आया हैरान करने वाला मामला
मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक चूहे के कारण घर में आग लग गई, जिससे घर जलकर राख हो गया और लगभग दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। चूहा घर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर सेक्टर दो निवासी सचिन अरोड़ा परिवार के साथ करीब दस साल से मोनू शर्मा के मकान में किराये पर रहते हैं।
वह प्लास्टिक के खिलौने और अन्य सामान बेचते हैं। सचिन अरोड़ा ने बताया कि बुधवार सुबह बच्चों ने पूजा घर में दीया जलाया था। इसके बाद वह लोग घर के बाहर धूप में बैठ गए।
इसी दौरान पूजा घर से चूहा दीया खींचकर ले गया, जिससे कपड़ों में आग लग गई। धीरे-धीरे आग कमरों सहित रसोईघर तक पहुंच गई।
आसपास के लोगों की मदद से सबमर्सिबल पंप चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सचिन अरोड़ा ने बताया कि आग से करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो गया है।
