SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से कब बनेगा ₹20 लाख का फंड, पढ़ें गुणा-गणित

म्यूचुअल फंड आज निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। इसमें निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में निवेश करते हैं, जिससे निवेश रकम भी कम लगती है और थोड़ा-थोड़ा निवेश कर बड़ा फंड तैयार हो जाता है।

हालांकि एसआईपी के जरिए निवेश करते समय आपको धैर्य रखना पड़ता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 20 लाख का फंड कब तक बनकर तैयार होगा? कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 5000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 रुपये निवेश करता है और उसे 20 लाख का फंड तैयार करना है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 14 साल तक निवेश करना होगा। इन 14 सालों में आपका केवल मूलधन ही 8,40,000 रुपये बन जाएगा। इसके साथ ही आपको केवल रिटर्न में ही 13,42,000 रुपये मिल सकते हैं। 14 साल बाद आपको 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 21,82,000 रुपये मिल सकते हैं।

इस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड इस साल देश का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड बना है। इसने एक साल में 41 फीसदी रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 1.04 फीसदी है। साथ ही इसका AUM 421.5085 करोड़ रुपये है।