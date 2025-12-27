संभल में कोहरे के कारण बेसहारा पशु से टकराई बाइक, दो युवक गंभीर घायल

संवाद सूत्र, गुन्नौर (संभल)। घने कोहरे में दृष्टयता कम होने के कारण आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर बाइक बीच सड़क पर खड़े बेसहारा पशु से टकरा गई। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से दोनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

कैसे हुआ हादसा? हादसा उस समय हुआ जब गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयभानपुर निवासी कररू अपने चचेरे भाई नीरज के साथ शुक्रवार की शाम बाइक पर सवार होकर गुन्नौर से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव जगन्नाथपुर के पास हाईवे पर पहुंचे तो घने कोहरे के कारण बीच सड़क पर खड़े बेसहारा पशु से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।