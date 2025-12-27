Language
    संभल में कोहरे के कारण बेसहारा पशु से टकराई बाइक, दो युवक गंभीर घायल

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    घने कोहरे के कारण आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर एक बाइक बेसहारा पशु से टकरा गई, जिससे गुन्नौर के उदयभानपुर निवासी कररू और नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचन ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गुन्नौर (संभल)। घने कोहरे में दृष्टयता कम होने के कारण आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर बाइक बीच सड़क पर खड़े बेसहारा पशु से टकरा गई। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से दोनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

    कैसे हुआ हादसा? 

    हादसा उस समय हुआ जब गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयभानपुर निवासी कररू अपने चचेरे भाई नीरज के साथ शुक्रवार की शाम बाइक पर सवार होकर गुन्नौर से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव जगन्नाथपुर के पास हाईवे पर पहुंचे तो घने कोहरे के कारण बीच सड़क पर खड़े बेसहारा पशु से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस ने दोनों घायलों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद कररू की हालत नाजुक बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि नीरज का उपचार सीएचसी पर जारी है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने कोहरे के मौसम में हाईवे पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को हादसों का कारण बताते हुए प्रशासन से इन्हें पकड़वाने की मांग की है।