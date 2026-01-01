Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में Cake खाने से एक ही परिवार के कई लोग बीमार, बेकरी संचालक फंसा

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:05 PM (IST)

    संभल के असमोली थाना क्षेत्र में एक परिवार के कई सदस्य बेकरी से खरीदे गए केक को खाने के बाद बीमार पड़ गए। पीड़ित विवेक चौहान ने आरोप लगाया कि मढ़न गांव ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, मढ़न (संभल)।  असमोली थाना क्षेत्र में एक बेकरी से खरीदा गया केक खाने से एक ही परिवार के कई सदस्यों की हालत बिगड़ गई। पीड़ित ने बेकरी संचालक पर पुराना केक बेचने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना क्षेत्र के गांव देहरी जग्गू निवासी विवेक चौहान ने बताया कि 31 दिसंबर की रात वह अपने परिवार के लिए केक खरीदने मढ़न गांव स्थित एक बेकरी पर गए थे। केक लेते समय उन्होंने दुकानदार से कई बार कहा था कि केक ताजा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसे घर के सभी लोग खाएंगे।

    आरोप है कि बेकरी संचालक मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त रहा और बिना ध्यान दिए काफी दिन पुराना रखा हुआ केक थमा। केक लेकर विवेक घर पहुंचे, वहां परिवार के सभी सदस्यों ने उसे खाया। केक खाने के कुछ ही समय बाद घर के कई लोगों की हालत अचानक बिगड़ने लगी।

    स्वजन को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज कराया। विवेक चौहान का कहना है कि यदि समय रहते इलाज न कराया जाता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

    आरोप लगाया कि बेकरी संचालक लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बताया कि बेकरी चौराहे पर गुप्ता मार्केट में स्थित है। वहां बड़ी संख्या में लोग खाद्य सामग्री खरीदने आते हैं। ऐसे में खराब और पुराना खाद्य पदार्थ बेचना गंभीर लापरवाही है।

    मढ़न चौैकी पुलिस को तहरीर देकर बेकरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मढ़न चौकी प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। आवश्यक कर्रीवाई हेतु फूड इंस्पेक्टर को अवगत करा दिया गया है। उधर, फूड विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया मगर, उन्होंने काल रिसीव नहीं की।