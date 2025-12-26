रिश्ते को बनाया मजाक, शादी से पहले झांसा… धोखे से करवा लिए हस्ताक्षर फिर दे दिया तलाक
उत्तर प्रदेश के संभल में एक रिश्ते को मजाक बना दिया गया। शादी से पहले एक महिला को झांसा दिया गया और धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिसके बाद उसे तलाक ...और पढ़ें
पुलिस ने दर्ज किया मामला
जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी क्षेत्र की एक महिला ने पति पर शादी से पहले कई सालों तक शारीरिक शोषण करने और बाद में धोखे से तलाक देने का आरोप लगाया है।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उससे नकदी व जेवरात हड़प लिए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर चंदौसी कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना चंदौसी क्षेत्र के ग्राम निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मुरादाबाद जिले के थाना मूढ़ापांडे क्षेत्र निवासी प्रेमपाल सिंह ने करीब 15 वर्षों तक उससे शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता के अनुसार, लगातार दबाव बनाए जाने के बाद आरोपी ने 11 जून 2024 को चंदौसी स्थित उपनिबंधक कार्यालय में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। पीड़िता का आरोप है कि 16 मई 2025 को आरोपी ने उनके नाम प्लाट खरीदने का झांसा देकर तहसील चलने को कहा। इसी बहाने उनसे कई कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
कुछ दिन बाद पीड़िता को जानकारी हुई कि आरोपी ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनसे धोखे से तलाक ले लिया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने अब तक पीड़िता से दो लाख रुपये नकद, सोने की झुमकी, गले की सोने की कंठी, अंगूठी, मंगलसूत्र और पायल अपने पास रख ली हैं।
जब पीड़िता साथ रहने या अपना सामान वापस मांगने जाती है तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता है और जिंदा जलाकर मारने की धमकी देता है। पीड़िता पेशे से कथा वाचक बताई गई है और उसका कहना है कि वह इस पूरे मामले को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली।
थाना चंदौसी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाला प्रभारी अनुज कुमार ताेमर का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।