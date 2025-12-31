Sambhal Weather: कड़ाके की सर्दी बरकरार, धूप ने दी थोड़ी राहत; फिर बढ़ी ठिठुरन

संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है और दिनभर मौसम का मिजाज बदलता रहा। जिससे जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया। सुबह के समय घने कोहरे ने सड़कों पर दृश्यता कम कर दी और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि बीती रात भी कोहरे के चलते सर्दी का असर अधिक रहा।

तड़के से लेकर सुबह तक सर्द हवाओं और कोहरे ने ठिठुरन बढ़ाए रखी। हालांकि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, कोहरे का असर धीरे-धीरे कम होता गया। मौसम के साफ होने के बाद दोपहर में सूर्य देव के दर्शन हुए, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली और बाजारों में हल्की चहल-पहल भी देखने को मिली।

इस दौरान अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि आर्द्रता 66 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई। धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। दोपहर ढलते-ढलते सर्दी ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और चार बजे के बाद सर्दी का एहसास बढ़ने लगा।