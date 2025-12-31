Language
    Sambhal Weather: कड़ाके की सर्दी बरकरार, धूप ने दी थोड़ी राहत; फिर बढ़ी ठिठुरन

    By Shiv Narayan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    जनपद बहजोई में कड़ाके की सर्दी जारी है। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। दोपहर में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते ही ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है और दिनभर मौसम का मिजाज बदलता रहा। जिससे जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया। सुबह के समय घने कोहरे ने सड़कों पर दृश्यता कम कर दी और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि बीती रात भी कोहरे के चलते सर्दी का असर अधिक रहा।

    तड़के से लेकर सुबह तक सर्द हवाओं और कोहरे ने ठिठुरन बढ़ाए रखी। हालांकि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, कोहरे का असर धीरे-धीरे कम होता गया। मौसम के साफ होने के बाद दोपहर में सूर्य देव के दर्शन हुए, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली और बाजारों में हल्की चहल-पहल भी देखने को मिली।

    इस दौरान अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि आर्द्रता 66 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई। धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। दोपहर ढलते-ढलते सर्दी ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और चार बजे के बाद सर्दी का एहसास बढ़ने लगा।

    शाम होते ही सड़कों और खुले स्थानों पर ठिठुरन लौट आई और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। कड़ाके की सर्दी के चलते सुबह और शाम के समय बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत महसूस की जा रही है। मौसम में इस उतार-चढ़ाव के बीच जनपद में सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए, जबकि आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरे का असर बने रहने की संभावना जताई जा रही है।