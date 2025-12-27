Language
    Sambhal Weather: सर्द हवा के साथ छाया कोहरा, अलाव का सहारा ले रहे लोग 

    By Shobhit Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:11 PM (IST)

    संभल में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरे और सर्द हवाओं का असर दिख रहा है। शनिवार को घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्त ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। कुछ दिनों से लगातार कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। जहां सर्द हवा चलने मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवा के साथ छाए कोहरे से आम जन जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है।
    पिछले कुछ दिनों से सर्द हवा के साथ कोहरे का भी असर दिखाई दे रहा है।

    लगातार हवा के साथ छा रहे कोहरे से मौसम में काफी ठंडक हो रही है। शनिवार को घने कोहरे की सफेद चादर छाई हुई थी और सर्द हवा चल रही थी। जिससे आम जनजीवन प्रभावित दिखाई कर दिया। शुक्रवार को भी यही स्थिति दिखाई दे रही थी। जहां कोहरे और सर्द हवा ने मौसम में ठंडक का एहसास करा दिया था।

    कोहरे के कारण मुख्य मार्गों पर दृश्यता काफी कम हो गई थी और सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया और लोग मजबूरी में लाइट जलाकर रेंगते हुए जा रहे थे। सुबह-सुबह सड़क व चौराहों और गलियों में लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे थे। ठंडी हवाओं और कोहरे ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया था।