Sambhal Weather: सर्द हवा के साथ छाया कोहरा, अलाव का सहारा ले रहे लोग 

जागरण संवाददाता, संभल। कुछ दिनों से लगातार कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। जहां सर्द हवा चलने मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवा के साथ छाए कोहरे से आम जन जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है।

लगातार हवा के साथ छा रहे कोहरे से मौसम में काफी ठंडक हो रही है। शनिवार को घने कोहरे की सफेद चादर छाई हुई थी और सर्द हवा चल रही थी। जिससे आम जनजीवन प्रभावित दिखाई कर दिया। शुक्रवार को भी यही स्थिति दिखाई दे रही थी। जहां कोहरे और सर्द हवा ने मौसम में ठंडक का एहसास करा दिया था।