पत्नी ने पति के अंदरूनी अंग पर मारा ब्लेड, सामने आई वजह सुनकर चौंकी पुलिस… लोगों के उड़े होश

संभल के गुन्नौर में एक चौंकाने वाली घटना में एक पत्नी ने पति के साथ विवाद के बाद उसके अंदरूनी अंग पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार शादी के बाद से ही दंपति के बीच मनमुटाव था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पत्नी से पूछताछ करेगी।

जागरण संवाददाता, संभल। रात्रि में दंपति के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने पति के अंदरूनी अंग पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलीगढ़ रेफर किया गया है। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस को किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है।

गुन्नौर क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि तकरीबन नौ बजे उस समय सनसनी फैल गई जब गांव दौलतपुर निवासी राजू पुत्र महिपाल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लाया गया। राजू की शादी बदायूं जनपद के सहसवान धार क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की युवती से पांच महीने पूर्व हुई थी।

बताया गया कि घटना के समय राजू अपनी पत्नी के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और पत्नी ने ब्लेड से राजू के अंदरूनी अंग पर हमला कर दिया। वार इतना गंभीर था कि उसका अंग कट गया और हालत बिगड़ने लगी।

आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जवाहरलाल मेडिकल कालेज अलीगढ़ रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार, स्वजन ने बताया कि शादी के बाद से ही दंपति के बीच मनमुटाव चल रहा था और कई बार आपसी विवाद की बातें सुनने को मिली थीं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है कि किस कारण से विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने यह कदम उठाया।

घटना के बाद से आरोपित पत्नी भी पुलिस की राडार पर है। पुलिस का कहना है कि यह घटना वैवाहिक जीवन में बढ़ते तनाव की वजह से है और इसकी तह तक जाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है।