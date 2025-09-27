संभल में बदायूं-मुरादाबाद मार्ग पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बनियाठेर से असालतपुर जारई तक फोरलेन सड़क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम ने मौके पर जगह चिह्नित की है। इस सड़क के बनने से संभल मुरादाबाद बरेली और बदायूं के लोगों को काफी राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा।

संवाद सूत्र, बनियाठेर। मुरादाबाद से बदायूं की ओर जाने वाले लोगों को चंदौसी नगर में प्रवेश करने और जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रशासन ने बनियाठेर से असालतपुर जारई के लिए फोर लेन रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीएम के आदेश के बाद शनिवार को राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जगह चिह्नित की। सोमवार को डीएम ने इस संबंध में होने वाली बैठक में रिपोर्ट तलब की है।

हाईवे से चंदौसी नगर में जाने के लिए सिंगल रोड होने के कारण यहां हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। शुक्रवार को डीएम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। शनिवार को चंदौसी् के तहसीलदान रवि सोनकर ने राजस्व विभाग की टीम गठित कर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर पैमाइश की।

गाटा संख्या बनियाठेर 396 और 395 से जोड़कर असालतपुर जारई गांव के मुख्य रोड तक फोरलेन मार्ग बनाया जाएगा। मार्ग के बनने से बदायूं-मुरादाबाद रोड पर जाम की स्थिति से काफी राहत मिलेगी। संभल, मुरादाबाद, शहाबाद होते हुए रामपुर के अलावा बरेली, बदायूं जिले के लिए भी वाहन आसानी से आ जा सकेंगे।

पीडब्ल्यूडी के जेई अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को रोड की पैमाइश कर जगह चिह्नित कर निशान लगाया गया है। 29 सितंबर को होने वाली बैठक में रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के अलावा फोरलेन रोड डलवाने की प्रकिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।