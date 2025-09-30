कुशीनगर का इनामी बदमाश संभल में गिरफ्तार, पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़
संभल के ऐंचौड़ा कंबोह में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया जिसकी पहचान 25 हजार के इनामी अरशद के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया और उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की।
जागरण संवाददाता, संभल। रात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपित घायल हो गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपित का नाम अरशद है और कुशीनगर जनपद पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है और उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया।
मंगलवार की रात लगभग नौ बजे ऐंचौड़ा कंबोह थाना प्रभारी मोहित काजला पुलिस टीम के साथ मनौटा सैदनगली मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें सैदनगली जनपद अमरोहा की ओर से एक बाइक आते हुए दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी अचानक चालक बाइक को लेकर लिंक मार्ग की ओर भागने लगा।
इस पर पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम को अपने पीछे आता देख आरोपित बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से आरोपित बाइक सवार घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को हिरासत में ले लिया। जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम अरशद निवासी मुहल्ला कोट गर्वी थाना कोतवाली संभल बताया।
इतना ही नहीं जानकारी के दौरान पता चला कि आरोपित के खिलाफ जनपद कुशीनगर में कई मुकदमे दर्ज है और वहां पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। जानकारी के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वही मुठभेड़ की सूचना मिलने पर सीओ असमोली कुलदीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आरोपित के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व बाइक बरामद हुई है।
