संभल में जल्द मिलेगा रोडवेज को अपना बस अड्डा, तेजी से चल रहा निर्माण



जागरण संवाददाता, संभल। परिवहन निगम अब संभल में अपना भवन तैयार करवा रहा है। जिसके लिए वहां पर पिलर लगा दिए गए हैं। साथ ही फर्श को बनाने के लिए सरियों का फ्रेम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसके तैयार होने के बाद निगम को अपना भवन मिल सकेगा। क्योंकि अभी तक यह एक किराए के भवन में चल रहा था।

यातायात साधन के रूप में रोडवेज बसों की अहम भूमिका है। क्योंकि सड़क मार्ग में यह यातायात का महत्वपूर्ण संसाधन है। मगर, इसके बाद भी नगर में लोगों को इससे जुड़ी समुचित व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि अभी तक यहां बस अड्डे का संचालन किराये के भवन में हो रहा है।

इसके लिए विभाग की ओर से भूमि की मांग की गई तो जिला प्रशासन ने मुरादाबाद मार्ग पर वाजिद पुरम के पास तख्त गुसाई में करीब तीन बीघा भूमि साल भर पहले विभाग को आवंटित कर दी गई। इस भूमि पर बस अड्डा निर्माण की जिम्मेदारी सीएनडीएस जल निगम को दी। साथ ही निर्माण के लिए साढ़े चार करोड़ का बजट भी जारी कर दिया।

करीब पांच माह पहले विभाग ने नामित कार्यदायी संस्थान निर्माण कार्य को शुरू कराया। मगर, कार्य की रफ्तार धीमी रही। अब जाकर वहां चहार दीवारी के साथ ही भवन के भवन के अन्य हिस्से में पिलर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ फर्श पर सरियोंं का जाल पिलर के साथ बिछाया जा रहा है।

निर्माणाधीन बस अड्डे पर मौजूद सुपरवाइजर ने बताया कि फर्श पर सरिया बिछाने के बाद फर्श डालने व पिलर को भरने का काम किया जाएगा। जिसके बाद लिंटर डालने व अन्य कार्य को पूरा किया जाएगा। इस नए बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए सभी प्रकार की जनसुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। जिससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो।

किराये के भवन में नहीं थी जनसुविधाएं संभल : रोडवेज बस अड्डे का भवन नगर में अभी तक किराये के भवन में संचालित है। जहां पर्याप्त स्थान न होने के साथ ही जन सुविधाओं का अभाव था। वहां पर न तो यात्रियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था थी और न ही पेयजल और शौचालय के लिए कोई स्थान। इस कारण यात्रियों के साथ साथ स्टाफ कर्मी भी काफी परेशान रहते थे।

खासकर बरसात के समय मेंं ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्याेंकि बरसात के दौरान यहां पर जलभराव की समस्या बन जाती थी और इसी कारण कीचड़ व गंदगी से कई दिन तक लोग परेशान रहते थे। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 30-35 साल से यह बस अड्डा यहां किराये के भवन से संचालित हो रहा है। मगर अब स्थिति बदल गई है और उसके आधार पर यहां स्थान भी पर्याप्त नहीं है। मगर जल्द ही नया भवन मिलने के साथ ही जनसुविधाओं को लाभ मिल सकेगा।