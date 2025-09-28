बरेली उपद्रव के बाद संभल में अलर्ट... एक्टिव हुआ खुफिया विभाग, संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती

संभल में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। धर्मगुरुओं और प्रमुख नागरिकों के साथ शांति बनाए रखने के लिए वार्ता की जा रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया गया है। खुफिया विभाग भी सक्रिय है।

जागरण संवाददाता, संभल। बरेली में हुई हिंसा के बाद संभल में भी अलर्ट कर दिया गया है, जिसके चलते पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं और शांति व सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं धर्म गुरुओं के साथ ही प्रमुख लोगाें से भी वार्ता की व्यवस्था बनाने में उनका भी सहयोग मांग जा रहा है। वहीं पुलिस व पीएसी जवानों को चिंहित स्थान पर तैनात करने के साथ ही गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

स्थानों पर भी पुलिस पीएसी जवान तैनात शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हो गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर वहां काफी तनाव की स्थिति हो गई थी। क्योंकि भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने वहां पर तैनात पुलिस व अधिकारियों पर पथराव के साथ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को तितर−बितर कर दिया था। साथ ही मौके से पथराव व फायरिंग में शामिल कुछ उपद्रवियों को भी हिरासत में कर लिया था।

शनिवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद सतर्कता बरतते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद करा दिया था, जिससे अफवाहाें को फैलने से रोका जा सके। धर्म गुरुओं के साथ प्रमुख लोगों की जा रही वार्ता बरेली में हुई हिंसा के बाद स्थानीय स्तर पर भी सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। जहां पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं चिंहित स्थानों पर पुलिस व पीएसी जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही अधिकारी भी पुलिस बल के साथ गश्त कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या संदिग्ध व्यक्ति के दिखार्ई देने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कह रहे थे, जिससे शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल न पड़ सके।