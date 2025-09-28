Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली उपद्रव के बाद संभल में अलर्ट... एक्टिव हुआ खुफिया विभाग, संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती

    By Shobhit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    संभल में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। धर्मगुरुओं और प्रमुख नागरिकों के साथ शांति बनाए रखने के लिए वार्ता की जा रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया गया है। खुफिया विभाग भी सक्रिय है।

    prefferd source google
    Hero Image
    संभल में सुरक्षा के लिए तगड़े बंदोबस्त। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। बरेली में हुई हिंसा के बाद संभल में भी अलर्ट कर दिया गया है, जिसके चलते पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं और शांति व सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं धर्म गुरुओं के साथ ही प्रमुख लोगाें से भी वार्ता की व्यवस्था बनाने में उनका भी सहयोग मांग जा रहा है। वहीं पुलिस व पीएसी जवानों को चिंहित स्थान पर तैनात करने के साथ ही गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानों पर भी पुलिस पीएसी जवान तैनात

    शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हो गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर वहां काफी तनाव की स्थिति हो गई थी। क्योंकि भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने वहां पर तैनात पुलिस व अधिकारियों पर पथराव के साथ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को तितर−बितर कर दिया था। साथ ही मौके से पथराव व फायरिंग में शामिल कुछ उपद्रवियों को भी हिरासत में कर लिया था।

    शनिवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद सतर्कता बरतते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद करा दिया था, जिससे अफवाहाें को फैलने से रोका जा सके।

    धर्म गुरुओं के साथ प्रमुख लोगों की जा रही वार्ता

    बरेली में हुई हिंसा के बाद स्थानीय स्तर पर भी सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। जहां पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं चिंहित स्थानों पर पुलिस व पीएसी जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही अधिकारी भी पुलिस बल के साथ गश्त कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या संदिग्ध व्यक्ति के दिखार्ई देने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कह रहे थे, जिससे शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल न पड़ सके।

    जिले में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन इसके बाद भी सभी अलर्ट पर हैं। धर्म गुरुओं और प्रमुख लोगों से भी वार्ता की गई हैं, जिसमें सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध के दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है। खुफिया विभाग को अलर्ट करने के साथ ही पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है और चिंहित स्थान पर भी पिकेट लगाई गई हैं। कुलदीप सिंह, एएसपी संभल