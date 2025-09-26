Language
    Sambhal Acid Attack Case: शिक्षिका पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़, प्रेमिका के कहने पर नीशू ने किया अपराध

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:16 PM (IST)

    संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर शिक्षिका पर एसिड अटैक किया। आरोपी महिला का पहले प्रेम विवाह शिक्षिका के मंगेतर से हुआ था लेकिन परिजनों की सहमति न होने पर उसने उसे छोड़ दिया था। अब शिक्षिका का उससे विवाह होने वाला था।

    प्रेमिका के कहने पर नीशू ने किया था शिक्षिका पर एसिड अटैक। प्रतीकात्‍मक

    जासं, संभल। नखासा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले शिक्षिका पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें आरोपित युवक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था।

    पर्दाफाश करते हुए एसपी ने बताया कि महिला का पहले प्रेम विवाह शिक्षिका के मंगेतर फौजी से हुआ था, लेकिन स्वजन की रजामंदी न होने पर उसने उसे छोड़ दिया था और अब शिक्षिका का उससे विवाह होना था।

    इसी बीच करीब साल भर पहले मोदीनगर निवासी आरोपित महिला की इंटाग्राम पर आरोपित नीशू से जान पहचान हुई, जिसमें उसने स्वयं को डाक्टर बताते हुए शादी का झांसा देकर बदला लेने के लिए उसे उकसाया था, जिसके चलते आरोपित नीशू ने शिक्षिका पर एसिड फेंका था।

    आरोपित ने बताया कि वह दो साल पहले एक मिल्क प्लांट में केमिस्ट का काम करता था और वहीं से केमिकल को अपने साथ ले रखा था। वहीं पुलिस ने नीशू की प्रेमिका को शुक्रवार को मोदीनगर से गिरफ्तार कर लिया है।