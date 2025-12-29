Language
    घर के बाहर खेल रही मासूम पर बेसहारा पशु ने किया हमला, घायल

    By Shobhit Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    संभल के गुन्नौर क्षेत्र के धनीपुर गांव में चार वर्षीय काजल घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक बेसहारा पशु ने उस पर हमला कर सींग मार दिया। हमले से बच्ची गंभ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर क्षेत्र के गांव धनीपुर में चार वर्षीय बच्ची को बेसहारा पशु ने सींग मारकर घायल कर दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। जानकारी के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया।

    रविवार को गांव निवासी नरेश की चार वर्षीय बेटी काजल घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक बेसहारा पशु वहां आ गया और उसने काजल पर हमला कर दिया। जहां सींग लगने से वह घायल हो गई। बेटी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों संग स्वजन भी वहां पर आ गए और उन्होंने उस पशु को वहां से भगाया, लेकिन तब तक वह उसे घायल कर चुका था।

    इस पर स्वजन उसे आनन फानन में उपचार के लिए बेहोशी की हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसकी गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिया।