घर के बाहर खेल रही मासूम पर बेसहारा पशु ने किया हमला, घायल

जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर क्षेत्र के गांव धनीपुर में चार वर्षीय बच्ची को बेसहारा पशु ने सींग मारकर घायल कर दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। जानकारी के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया।

रविवार को गांव निवासी नरेश की चार वर्षीय बेटी काजल घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक बेसहारा पशु वहां आ गया और उसने काजल पर हमला कर दिया। जहां सींग लगने से वह घायल हो गई। बेटी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों संग स्वजन भी वहां पर आ गए और उन्होंने उस पशु को वहां से भगाया, लेकिन तब तक वह उसे घायल कर चुका था।