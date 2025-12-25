संभल में आग की चपेट में आकर झुलसा चार माह का मासूम, चारपाई के नीचे रखे अंगारों से लगी आग

जागरण संवाददाता, संभल। कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय में चारपाई पर सो रहा चार माह का मासूम आग की चपेट में आकर झुलस गया। क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय निवासी राजेश सैनी की पत्नी विमलेश गुरुवार की दोपहर को घर का काम कर रही थी। जबकि वह मजदूरी करने के लिए गए हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में उनका चार माह का मासूम बेटा रुद्राक्ष चारपाई पर था। जहां सर्दी से बचाने के लिए चारपाई के नीचे परात में अंगारे रखे हुए थे। जिससे गर्मी बनी रहे। इसी बीच किसी तरह से चारपाई ने आग पकड़ ली। जिसके बाद कुछ ही देर में उस पर बिछे बिछौने ने भी आग पकड़ ली और मासूम रुद्राक्ष उसकी चपेट में आ गया।