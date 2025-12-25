संभल में आग की चपेट में आकर झुलसा चार माह का मासूम, चारपाई के नीचे रखे अंगारों से लगी आग
संभल के लाडम सराय में एक दर्दनाक घटना घटी। चारपाई पर सो रहा चार माह का मासूम आग की चपेट में आकर झुलस गया। सर्दी से बचाने के लिए चारपाई के नीचे अंगारे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय में चारपाई पर सो रहा चार माह का मासूम आग की चपेट में आकर झुलस गया। क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय निवासी राजेश सैनी की पत्नी विमलेश गुरुवार की दोपहर को घर का काम कर रही थी। जबकि वह मजदूरी करने के लिए गए हुए थे।
ऐसे में उनका चार माह का मासूम बेटा रुद्राक्ष चारपाई पर था। जहां सर्दी से बचाने के लिए चारपाई के नीचे परात में अंगारे रखे हुए थे। जिससे गर्मी बनी रहे। इसी बीच किसी तरह से चारपाई ने आग पकड़ ली। जिसके बाद कुछ ही देर में उस पर बिछे बिछौने ने भी आग पकड़ ली और मासूम रुद्राक्ष उसकी चपेट में आ गया।
बच्चे के रोने की आवाज सुनकर घर के बाहर बैठी उसकी नानी हरदेई अंदर आयी तो वहां आग की लपटे देख उन्होंने शोर मचा दिया। जिसे सुनकर आसपास के लोग आ गए और जैसे तैसे आग को बुझाया। बाद में स्वजन मासूम को लेकर नगर के निजी अस्पताल में पहुंचे। जहां पर उसकी गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार मुरादाबाद रेफर कर दिया गया।
