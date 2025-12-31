मदरसे में नौकरी लगवाने के नाम पर 4.78 लाख रुपये की ठगी, पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज



जागरण संवाददाता, संभल। मदरसे में नौकरी लगवाने के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एसपी के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुहल्ला खग्गू सराय में परियों वाले मंदिर के पास निवासी मोहम्मद नबी का कहना है कि उनके मुहल्ले में ही शहजाद हुसैन और उसकी पत्नी हफ्सा का परिवार रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहजाद हुसैन तुर्तिपुर इल्हा में अरशी पब्लिक स्कूल और मदरसा मोहम्मदिया दारुल उलमा, मदरसा इस्लामिया फैजानुल उलूम गांव रूकनुद्दीन में चलाता है। आरोप लगाया है कि शहजाद की पत्नी हफ्सा की पीड़ित के बेटी के साथ दोस्ती होने के कारण वह घर पर आना-जाना करती थी।

आरोप है कि हफ्सा ने बेटी का नौकरी मदरसे में लगवाने का झांसा देते हुए कहा कि उनके मदरसे में नौकरी के लिए एक पद है। उस पद पर नौकरी लगवा देगी मगर, इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। आरोप है कि 15 अप्रैल 2016 को मोहम्मद खालिद और जकी अनवार की मौजूदगी में चार लाख 78 हजार रुपये आरोपित हफ्सा, उसके पति शाहिद व देवर मोमीन को दिए थे। फिर एक जुलाई 2016 को इन लोगों ने एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें एक महीने की सैलरी 20 हजार रुपये बताई।

अगले क्रम में 20 जनवररी 2017 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से जारी हुआ एक पत्र सौंपा। जिसमें मदरसा इस्लामिया फैजानुल उलूम में तैनाती भी दशाई गई। पत्र पर नरेश कुमार यादव के हस्ताक्षर भी थे। लेकिन, कई साल बीतने के बाद न तो सैलरी मिली है और न ही वास्तविक नियुक्त हुई है। पैसे मांगे तो आरोपित पक्ष के लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोप है कि यह लोग यूं ही नौैकरी का झांसा देकर ठगी करते हैं।