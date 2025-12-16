कोर्ट मैरिज कर सुरक्षा मांगने थाने पहुंचा प्रेमी युगल...युवक के पिता की चप्पलों से हुई पिटाई, जमकर हुआ हंगामा
संवाद सहयोगी, जागरण संभल। प्रेम प्रसंग के बाद कोर्ट मैरिज कर चुके प्रेमी युगल कोतवाली पहुंचे तो दोनों के स्वजन के बीच हंगामा खड़ा हो गया। इस बीच युवती की मां ने युवक के पिता की चप्पलों से पिटाई की। जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद महिला वहां से चली गई। हंगामे को देखकर कोतवाली के बाहर काफी भीड़ एकत्र हो गई।
कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती का कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
दोनों एक ही बिरादरी से बताए जा रहे हैं। स्वजन की सहमति न मिलने के चलते लगभग 15 दिन पहले दोनों अपने-अपने घरों से फरार हो गए थे। घर से निकलने के बाद प्रेमी युगल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, वहां उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली।
विवाह के बाद दोनों को अपने परिवार से खतरे की आशंका थी, इसी को लेकर वे कोतवाली पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। जानकारी मिलने पर दोनों के स्वजन भी कोतवाली पहुंच गए। कहासुनी के बाद युवती की मां अचानक भड़क उठी। कहा कि बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया।
उसके बाद युवक और उसके स्वजन उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गए। दोनों ओर से कहासुनी हुई। इस दौरान युवती की मां ने युवक के पिता को चप्पलों से पीट दिया। कोतवाली परिसर हंगामा देख लोग भी हैरान रह गए और कुछ देर के लिए वहां भीड़ एकत्र हो गई।
पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया। काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाया गया। समझाने-बुझाने के बाद युवती के स्वजन अपने घर लौट गए। कोतवाल गजेंद्र सिंह का कहना है कि युवक युवती फरार हो गए थे।
दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शादी की और यहां आकर सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों के स्वजन भी कोतवाली आ गए। उनके बीच कहासुनी हुई थी। दोनों के स्वजन को समझा दिया गया है और युवती को भी युवक के साथ भेज दिया गया है।
