Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संभल में मस्जिद सहित 51 ठिकानों पर पकड़ी गई बिजली चोरी, कुछ घरों में चार्जिंग स्टेशन देख हैरत में पड़े अधि‍कारी

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:20 PM (IST)

    संभल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। 12 टीमों ने शहर और जिले भर में 101 स्थानों पर बिजली चोर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। सोमवार तड़के करीब चार बजे जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया व पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई के नेतृत्व में बिजली व राजस्व विभाग की गठित 12 टीमों ने थाना रायसत्ती और नखासा में चेकिंग अभियान चलाया गया। यहां मुस्तफा मस्जिद और घरों में चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई।

    इतना ही नहीं घरों में ई-रिक्शा चार्ज करने का स्टेशन भी पकड़ा गया। इस पावर हाउस से कई स्थानों पर बिजली चोरी हो रही थी। पांच घंटे तक चली इस कार्रवाई में संभल शहर में 52 ठिकाने सहित पूरे जिले में 101 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। सीढ़ियां लगाकर टीम घरों में घुसी। घरों में पानी गर्म करने की राड बरामद की गईं। मस्जिद में एसी, हीटर भी चलते हैं। कार्रवाई के दौरान एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सीओ के साथ पीएसी और आरआरएफ मौजूद थी। सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे भी चलवाए गए।


    24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद से बिजली चोरी पर भी लगाम कसी गई है। सांसद जिया उर्रहमान बर्क के घर पर भी बिजली चोरी का एक मामला सामने आया था। उसमें जुर्माना भी लगाया गया था। उसके बाद से समय-समय पर चेकिंग अभियान चला। इस क्रम में सोमवार को फिर पूरी योजना के साथ डीएम-एसपी के अगुवाई में विशेष चेकिंग अभियान चला। सबसे पहले टीम संभल सिटी में रायसत्ती थाने पहुंची।

    वहां बिजली विभाग में नगर क्षेत्र के रायसत्ती उपकेंद्र से जुड़े मुहल्ला तीमरदास सराय में चेकिंग की। यहां पर एक घर में केबल में कट लगाकर बिजली चोरी करते हुए ई रिक्शा को चार्ज किया जा रहा था। पता चला कि वहां पर कनेक्शन भी नहीं था। इसके साथ ही मुहल्ले में एक घर बंद पड़ा था। जबकि उसके ऊपर से केबल जा रहा था।

    इस पर टीम मेंं शामिल लोगों को शक हुआ तो सीढ़ी की मदद से उसकी छत पर देखा तो चौक गए। क्योंकि इस केबल को अवैध रूप से डाला गया था और उसके द्वारा आसपास के चार पांच घरों में चोरी की जा रही थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य घरों में भी टीम में शामिल कर्मचारियों ने बिजली मीटर और केबल चेक किए गए। जिसमें वह साथ में मौजूद सीढी की मदद लेकर पोल व घरों की छत पर भी देख रहे थे।

    फिर हयातनगर उपकेंद्र में सरायतरीन के मुहल्ला मंगलपुरा व नवाबपुरा में पहुंचे। यहां पर मुस्तफा मस्जिद में बिजली केबल जा रहा था। जांच में पाया गया कि वहां पर 2.4 किलाेवाट का लोड आ रहा था, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था। इस मस्जिद में एसी, हीटर आदि सामान भी मिले थे, चेकिंग अभियान के दौरान पांच सौ से अधिक घर, मस्जिद व मंदिरों की भी जांच की गई थी। इस दौरान संभल में मस्जिद के साथ 52 स्थान पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इसके साथ ही जनपद के चंदौसी डिवीजन में भी मार्निग रेड अभियान चलाया गया। यहां नगर के मुहल्ला कुरैशियान व मझोला में चेकिंग की गई। जिसमें 29 स्थान पर बिजली चोरी मिली। बबराला डिवीजन के जुनावई, गवां व रजपुरा में भी 20 स्थानों पर बिजली चोरी का मामला सामने आया।

    जेई व लाइनमैन जिम्मेदार, कराएंगे जांच

    जहां-जहां बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। वहां पर भले ही चोरी करने वाले आरोपित हैं लेकिन, संबंधित क्षेत्र के जेई और लाइनमैन भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि बिजली चोरी चल रही है और उन्हें भनक तक नहीं है। इसलिए अब उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। अधीक्षण अभियंता विकास भटनागर ने बताया कि मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी गई है। बाकी संबंधित क्षेत्र में कार्यरत जेई व लाइनमैनों की भूमिका भी दिखवाई जाएगी। उन्होंने अभी तक कितनी बिजली चोरी पकड़ी है, वो रिपोर्ट भी ली जाएगी।

     

    जिले में सोमवार की सवेरे विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें 12 टीमों द्वारा क्षेत्र में चेकिंग की गई। सबसे अधिक संभल में 52 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। बाकी चंदौसी व बबराला के लगाकर 101 मामले सामने आए हैं। सभी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश बिजली अधिकारियोंं को दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कही केाई चोरी का मामला मिलता है तो उसकी सूचना विभाग के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियोंं को दें। जिससे लाइन लास को कम करके 10 से 15 प्रतिशत तक ला सकें। पिछले वर्ष जब अभियान चला तब उसके बाद से करीब एक सौ किलोमीटर आमर्ड केबल को लगाने के साथ 35 हजार स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं। वहीं लोग भी नए कनेक्शन लेने के लिए आ रहे हैं। डॉ. राजेंद्र पैंसिया, डीएम संभल

     