    Sambhal News: तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, परि‍वार में मचा कोहराम

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    संभल के बहजोई रोड पर ओपीएम स्कूल के पास एक सड़क दुर्घटना में दिल्ली के राहुल कुमार की मृत्यु हो गई। वह सड़क पार करते समय रोडवेज बस की चपेट में आ गए थे। घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। बहजोई रोड स्थित ओपीएम स्कूल के पास गुरुवार की रात लगभग 8:40 बजे सड़क पार कर रहे एक युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

    युवक की पहचान राहुल कुमार (38 वर्ष) पुत्र बेगा निवासी नंदनगिरी, शाहदरा (दिल्ली) के रूप में हुई है। वह सिलबट्टे बेचने का कार्य करता था। जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात करीब 8:40 बजे राहुल बहजोई रोड स्थित ओपीएम स्कूल के पास सड़क पार कर रहा था, तभी रोडवेज बस की चपेट में आ गया। हादसे में घायल राहुल को स्वजन तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल संभल रेफर कर दिया गया।

    जिला अस्पताल में रात लगभग 10:30 बजे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि राहुल करीब 15 दिन पहले अपने मौसा सुरेश निवासी बहजोई रोड के यहां आया था।

    सुरेश ओपीएम स्कूल के पास सड़क किनारे सिलबट्टे बेचते हैं और वहीं रहते हैं। राहुल गुरुवार रात दुकान से सामान लेने जा रहा था, तभी हादसा हो गया। चंदौसी कोतवाली प्रभारी मोहित बालियान ने बताया कि घटना के संबंध में अब तक तहरीर नहीं दी गई है।

