    यूपी के तीन मजदूरों की हरियाणा के झज्जर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम

    By Mahendra P Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बिचैटा काजी गांव के तीन मजदूरों की हरियाणा के झज्जर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। गुरुग्राम रोड पर तूड़ी से भरे ट्रक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। कुढफतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा काजी के तीन मजदूरों की हरियाणा के झज्जर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को गुरुग्राम रोड पर एक ओवरब्रिज के पास सटरिंग का काम करने जा रहे मजदूरों की कार के ऊपर बराबर से गुजर रहा तूड़ी से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया।

    ट्रक के पलटते ही कार उसके नीचे दब गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई अखिलेश (22) व जयवीर (30) और पिंटू (23) निवासी गांव बिचैटा काजी शामिल हैं। हादसे की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    परिजन देर रात ही झज्जर के लिए रवाना हो गए। बुधवार देर रात जब तीनों के शव गांव पहुंचे तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। एक साथ तीन अर्थियां उठते देख ग्रामीणों की आंखें भर आईं और हर ओर मातम पसर गया। कई घरों में चुल्हे तक नहीं जले। रात से ही रिश्तेदार और ग्रामीण स्वजन को ढांढ़स बंधाने पहुंचते रहे।

    सटरिंग का कार्य कर परिवार का कर रहे थे पालन
    जयवीर और अखिलेश सगे भाई थे और मजदूरी कर परिवार की आजीविका चला रहे थे। दोनों भाई झज्जर में सटरिंग का कार्य करते थे। दोनों की असमय मौत से मां बिरमा देवी पूरी तरह टूट गई हैं। जयवीर की पत्नी पार्वती बार-बार बेसुध हो रही थीं। जयवीर के तीन छोटे बच्चे प्राक्षी (7), सुरभि (5) और प्रशांत (3) के सिर से पिता का साया उठ गया है।

    अखिलेश अविवाहित था और घर की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बंटाता था। वहीं पिंटू की मौत से उसकी पत्नी निशा का रो-रोकर बुरा हाल है। पिंटू की 10 माह की मासूम बेटी वर्षा के भविष्य को लेकर परिवार गहरे सदमे में है। पिंटू के भाई अनिल, राहुल और अनिकेत भी भाई की मौत से गमगीन हैं। गांव के लोग परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन हादसे ने पूरे गांव को गहरे दुख में डुबो दिया है।