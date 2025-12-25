यूपी के तीन मजदूरों की हरियाणा के झज्जर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, चंदौसी। कुढफतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा काजी के तीन मजदूरों की हरियाणा के झज्जर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को गुरुग्राम रोड पर एक ओवरब्रिज के पास सटरिंग का काम करने जा रहे मजदूरों की कार के ऊपर बराबर से गुजर रहा तूड़ी से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया।

ट्रक के पलटते ही कार उसके नीचे दब गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई अखिलेश (22) व जयवीर (30) और पिंटू (23) निवासी गांव बिचैटा काजी शामिल हैं। हादसे की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजन देर रात ही झज्जर के लिए रवाना हो गए। बुधवार देर रात जब तीनों के शव गांव पहुंचे तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। एक साथ तीन अर्थियां उठते देख ग्रामीणों की आंखें भर आईं और हर ओर मातम पसर गया। कई घरों में चुल्हे तक नहीं जले। रात से ही रिश्तेदार और ग्रामीण स्वजन को ढांढ़स बंधाने पहुंचते रहे।



सटरिंग का कार्य कर परिवार का कर रहे थे पालन

जयवीर और अखिलेश सगे भाई थे और मजदूरी कर परिवार की आजीविका चला रहे थे। दोनों भाई झज्जर में सटरिंग का कार्य करते थे। दोनों की असमय मौत से मां बिरमा देवी पूरी तरह टूट गई हैं। जयवीर की पत्नी पार्वती बार-बार बेसुध हो रही थीं। जयवीर के तीन छोटे बच्चे प्राक्षी (7), सुरभि (5) और प्रशांत (3) के सिर से पिता का साया उठ गया है।