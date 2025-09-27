संभल में राशन कार्ड सत्यापन के दौरान जेई और कर्मचारी पर हमला, लोगों ने दस्तावेज लूटे
राशन कार्ड सत्यापन के दौरान एक जूनियर इंजीनियर (जेई) और उनके कर्मचारी पर लोधियान मोहल्ले में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज की मारपीट की और दस्तावेज छीन लिए। कर्मचारी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। जेई ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिसके आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी/संभल। नगर के लोधियान मोहल्ला में शनिवार को राशन कार्ड सत्यापन करने पहुंचे मध्य गंगा नहर विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) और उनके साथ आए कर्मचारी पर मुहल्ले के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने दोनों को घेरकर गाली-गलौज की, मारपीट की और उनके दस्तावेज व बैग छीन लिए। मारपीट में कर्मचारी के कपड़े भी फट गए। किसी तरह दोनों वहां से भागकर अपनी जान बचा पाए।
राशन कार्ड सत्यापन के दौरान जेई व कर्मचारी से मारपीट
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपित पहले ही फरार हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने छीना गया बैग और दस्तावेज वापस कर दिए। घटना के बाद जेई ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
