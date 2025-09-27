संभल में राशन कार्ड सत्यापन के दौरान जेई और कर्मचारी पर हमला, लोगों ने दस्तावेज लूटे

संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी/संभल। नगर के लोधियान मोहल्ला में शनिवार को राशन कार्ड सत्यापन करने पहुंचे मध्य गंगा नहर विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) और उनके साथ आए कर्मचारी पर मुहल्ले के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने दोनों को घेरकर गाली-गलौज की, मारपीट की और उनके दस्तावेज व बैग छीन लिए। मारपीट में कर्मचारी के कपड़े भी फट गए। किसी तरह दोनों वहां से भागकर अपनी जान बचा पाए।