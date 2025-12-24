संभल राहुल हत्याकांड: हत्यारोपित रूबी का ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट, फेसबुक से करती थी वसूली

सौरव जागरण, संभल। हत्यारोपित रूबी साधारण महिला नहीं थी। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट चलाती थी। पहले लोगों को फंसाती थी, फिर उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसों की वसूली करती थी। इतना ही नहीं हत्यारोपित ने चंदौसी, बनियाठेर और रजपुरा थाने में भी छेड़छाड़ व मारपीट के जुड़े अलग-अलग केस दर्ज करवाए हैं। पुलिस रूबी के कारनामों की कुंडली तैयार कर रही है।

लोगों को फंसाने के बाद करती थी वसूली दरअसल, प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेबर्दी से हत्या करने वाली रूबी क्षेत्र की चर्चित महिलाओं में से एक है। इस कांड के बाद भले ही वह दूर तक सुर्खियों में आ गई लेकिन, चंदौसी, बनियाठेर और रजपुरा इलाके में लोग उसको ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के नाम से जानते थे। उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी अपराधिक है। उसका एक भाई जुग्नू है। जो, चंदौसी थाने में एचएस बताया गया है। चोरी, लूट और छिनैती के आठ से दस केस उसके खिलाफ दर्ज हैं और वर्तमान में वह मुरादाबाद जेल में बंद भी है। भाई की करतूतों में हत्यारोपित रूबी का भी दखल रहता था।