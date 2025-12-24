Language
    संभल राहुल हत्याकांड: हत्यारोपित रूबी का ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट, फेसबुक से करती थी वसूली

    By Sorav Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    हत्यारोपित रूबी।

    सौरव जागरण, संभल। हत्यारोपित रूबी साधारण महिला नहीं थी। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट चलाती थी। पहले लोगों को फंसाती थी, फिर उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसों की वसूली करती थी। इतना ही नहीं हत्यारोपित ने चंदौसी, बनियाठेर और रजपुरा थाने में भी छेड़छाड़ व मारपीट के जुड़े अलग-अलग केस दर्ज करवाए हैं। पुलिस रूबी के कारनामों की कुंडली तैयार कर रही है।

    लोगों को फंसाने के बाद करती थी वसूली

    दरअसल, प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेबर्दी से हत्या करने वाली रूबी क्षेत्र की चर्चित महिलाओं में से एक है। इस कांड के बाद भले ही वह दूर तक सुर्खियों में आ गई लेकिन, चंदौसी, बनियाठेर और रजपुरा इलाके में लोग उसको ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के नाम से जानते थे। उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी अपराधिक है। उसका एक भाई जुग्नू है। जो, चंदौसी थाने में एचएस बताया गया है। चोरी, लूट और छिनैती के आठ से दस केस उसके खिलाफ दर्ज हैं और वर्तमान में वह मुरादाबाद जेल में बंद भी है। भाई की करतूतों में हत्यारोपित रूबी का भी दखल रहता था।

    रजपुरा, बनियाठेर और चंदाैसी में रूबी ने दर्ज कराए कई मुकदमे

    चंदौसी कोतवाली तैनात रहे एक इंस्पेक्टर ने बताया कि रूबी क्षेत्र की चर्चित महिला थी। जब कभी पुलिस उसके भाई को पकड़ने के लिए घर पहुंचती थी तो वह पुलिस से भी उलझती थी। आसपास के लोग भी हत्यारोपित महिला से बचते थे। क्योंकि वह एकदम लोगों पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा देेती है। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि रूबी के द्वारा रजपुरा और बनियाठेर में भी मुकदमा दर्ज कराने की जानकारी सामने आई है। उसके बारे में पता कराया जा रहा है।

    रूबी का भाई जुग्नू भी थाने का एचएस

    कुछ समय पहले चंदौसी कोतवाली में भी रूबी के द्वारा मारपीट व छेड़छाड का एक मामला दर्ज कराया गया है। उस मामले में नामजद आरोपित से पूछताछ की जाएगी। तब, पता चलेगा कि वह किस तरह लोगों को फंसाती थी। उसका भाई जु़ग्नू अपराधी है। कई मुकदमे उसके खिलाफ भी दर्ज हैं। इन सभी प्रकरणों का विवरण जुटाया जा रहा है।