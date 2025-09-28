संभल में दीवारों पर लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर, पुलिस ने हटवाकर दो युवकों को किया गिरफ्तार

संभल के असमोली थाना के भैंसोड़ा गांव में कुछ युवकों ने घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए और वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाए और दो युवकों अब्दुल हसन और जिलानी को हिरासत में ले लिया। एक अन्य व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री के चित्र से छेड़छाड़ करने के मामले में भी जांच चल रही है। पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सतर्क है।

जागरण संवाददाता, संभल। असमोली थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा गांव भैंसोड़ा में घरों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसकी वीडियो बनाकर सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी गई। जानकारी होने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस गांव में पहुंची और पोस्टर को हटवा दिया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है।

थाना असमोली क्षेत्र में गांव भैंसोड़ा में कुछ युवकों द्वारा आइ लव मोहम्मद के पोस्टरों को गांव में लाेगों के घरों पर चिपकाया जा रहा था, जिसका वीडियो बनाकर उनके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। बरेली हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन वैसे भी सतर्क है और ऐसे में जब पोस्टर चिपकाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी हुई।

मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जानकारी जुटाई और गांव भैसोड़ा में जा पहुंची और घरों की दीवार पर चिपकाए हुए इन आइ लव मोहम्मद के पोस्टर को हटवाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक घर से पोस्टर हटाते समय घर की महिलाएं वहां पर आ गई और पोस्टर को हटाने का विरोध करने लगी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो वह वहां से हट गईं, जिसके बाद गांव में लगाए गए सभी पोस्टर को हटवा दिया गया।

वहीं, पुलिस ने प्रसारित वीडियो के आधार पर गांव निवासी अब्दुल हसन व जिलानी को हिरासत में कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया। वही क्षेत्र में मोहम्मद नासिर की फेसबुक आइडी से मुख्यमंत्री के चित्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए उस फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया।

जानकारी होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इसी बीच गांव भैंसोड़ा में पहुंची और जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसे फेसबुक पर प्रसारित करने वाला युवक गांव का रहने वाला है और वर्तमान में दूसरे राज्य में काम करता है।