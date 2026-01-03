कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी आस्था: पौष पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब, जयकारों से गूंजे घाट
कड़ाके की सर्दी के बावजूद पौष पूर्णिमा पर गुन्नौर और गवां के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राजघाट, सिसौना घाट सहित कई स्थानों पर भक्तो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गुन्नौर/गवां। कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी श्रद्धालुओं में स्नान करने का उत्साह कम नहीं हुआ। पौष पूर्णिमा पर मां गंगा के अंचल में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिले के कई घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। गोता लगाया और हर-हर गंगे व जय मां गंगे के जयकारे लगाते हुुए घाट पर विराजमान पुरोहितों से पूजा-अर्चना कराकर पुण्य लाभ कमाया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी घाट पर मौजूद रही।
शनिवार को तड़के से ही गुन्नौर तहसील क्षेत्र के राजघाट, हरि बाबा बांध, सिसौना घाट, साधु मणि आश्रम समेत कई घाटों पर पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। राजघाट पर मौजूद जोगियों ने डबरू बजाते हुए भगत सुनाए। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। महंत मौनी बाबा ने बताया कि हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि को किए गए दान और स्नान का बहुत महत्व होता है। न सिर्फ इससे मानसिक शांति मिलती है बल्कि जिंदगी में सुख-समृद्धि भी प्राप्त होती है।
सौरभ पंडित, हरिओम, करन, मनोज आदि पुरोहितों ने ने हवन पूजा का अनुष्ठान किया। उधर, टी प्वाइंट स्थित सिसौना डांडा गंगा घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना। खास बात यह है कि मौसम के तापमान में गिरावट के कारण भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला।
श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गांव के शिव मंदिरों पर जाकर जलाभिषेक किया। पंडित नीरज शर्मा ने बताया ठंड होने के बाद भी काफी भीड़भाड़ घाट पर रही। उधर, सुरक्षा की द़ृष्टि से बबराला थाना प्रभारी सौरभ त्यागी पुलिस टीम के साथ घाट पर मौजूद रहे। स्थानीय गोताखोरों भी नजर बनाए हुए रहे।
