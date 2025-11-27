Language
    पार्ट टाइम जॉब में मुनाफा मिलने पर लगा दिए लाखों रुपये, हकीकत सामने आई तो दंग रह गया युवक, उड़ गई नींद!

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    संभल में एक युवक को ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर 23 लाख से अधिक की ठगी की गई। अज्ञात नंबर से मैसेज आने के बाद, पीड़ित को पहले छोटे लाभ दिखाए गए, फिर अलग-अलग टास्क के नाम पर बड़ी रकम जमा कराई गई। बाद में और पैसे मांगने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, संभल। कोतवाली क्षेत्र में ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर एक युवक से 23 लाख 65 हजार रुपये हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    नगर के मुहल्ला दुर्गा कालोनी निवासी लक्ष्य गर्ग ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 अप्रैल 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में उसे पार्ट टाइम जॉब कर कमाई करने का लालच दिया गया।

    ठगों ने पहले तीन दिनों में 953, 6,165 और 5,153 रुपये का लाभ दिखाकर भरोसा जीत लिया। इसके बाद एक वार्षिक योजना का झांसा देकर 35,000 रुपये की पहली बड़ी रकम जमा कराई। पीड़ित के अनुसार ठगों ने इसके बाद अलग-अलग टास्क के बहाने कुल 23,65,953 रुपये जमा करा लिए।

    जब भी उसने पैसे जमा किए, ठग उसे और अधिक लाभ देने का दावा करते रहे। बाद में उन लोगों ने 10,27,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की, जिसे पीड़ित ने देने से मना कर दिया। इसके बाद भी जब जमा की गई राशि वापस नहीं मिली, तब लक्ष्य गर्ग को पता चला कि वह डिजिटल ठगी का शिकार हो चुका है।

    पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शन विवरणों और मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच कर रही है।

