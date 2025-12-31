नए साल को लेकर संभल में जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान, लावारिस सामान की सूचना देने की अपील 

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नववर्ष पर सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी। बुधवार सुबह जीआरपी प्रभारी अजीत प्रताप और आरपीएफ प्रभारी गोविंद कुमार ने यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया।

कहा कि कोई लावारिश बैग, अटैची या अन्य कोई सामान ट्रेन या स्टेशन पर दिखाई दे तो जीआरपी या आरपीएफ को सूचित करें। उसमें कोई जानलेवा विस्फोटक हो सकता है। इस दौरान टीम ने यात्रियों के बैग आदि चेक किए और पूछताछ भी की। जीआरपी प्रभारी अजीत ने बताया कि नववर्ष को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। उधर, ट्रेनों में यात्रियों से जानकारी करते हुए सामान की चेकिंग की।