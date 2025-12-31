Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल को लेकर संभल में जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान, लावारिस सामान की सूचना देने की अपील 

    By Mahendra P Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    नववर्ष के मद्देनजर चंदौसी में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त सुरक्षा अभियान चलाया। टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नववर्ष पर सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी। बुधवार सुबह जीआरपी प्रभारी अजीत प्रताप और आरपीएफ प्रभारी गोविंद कुमार ने यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा कि कोई लावारिश बैग, अटैची या अन्य कोई सामान ट्रेन या स्टेशन पर दिखाई दे तो जीआरपी या आरपीएफ को सूचित करें। उसमें कोई जानलेवा विस्फोटक हो सकता है। इस दौरान टीम ने यात्रियों के बैग आदि चेक किए और पूछताछ भी की। जीआरपी प्रभारी अजीत ने बताया कि नववर्ष को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। उधर, ट्रेनों में यात्रियों से जानकारी करते हुए सामान की चेकिंग की।