आटा गांव में बंदरों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला जारी, फिर एक की मौत, आईवीआरआई में होगा पोस्टमार्टम
जागरण संवाददाता, संभल। गांव आटा में बंदरों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 19 दिसंबर को गांव के एक घरनुमा खंडहर में चार बंदरों के शव मिलने के बाद भी हालात नहीं सुधरे और गुरुवार को फिर एक बंदर की मौत हो गई।
सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बंदर के शव को सुरक्षित पैक कर अपने साथ ले गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु आइवीआरआइ, बरेली भेजा जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि नवंबर माह से अब तक गांव में करीब 30-35 बंदरों की संदिग्ध बीमारी से मौत हो चुकी है। शुरुआत में इस गंभीर मामले को लेकर विभागीय स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। नवंबर में मीडिया में मामला उजागर होने के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने दो-तीन बार गांव पहुंचकर जांच की खानापूरी की थी।
ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की ओर से लंबे समय तक मौतों को नकारा जाता रहा, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट थी। हाल ही में एक साथ चार बंदरों की मौत के बाद जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए पशुपालन विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे।
इसके तहत सोमवार को दोनों विभागों की टीमें गांव पहुंचीं और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित ग्रामीणों से समय पर सूचना देने तथा जांच में सहयोग करने की अपील की थी।
ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार सुबह एक बंदर काफी गंभीर हालत में दिखाई दिया। वह काफी देर तक झींकता रहा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई।
इसके बाद ग्रामीणों ने नरौली के पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अवधेश पटेल को सूचना दी। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव को पैक कर जांच के लिए बहजोई ले गई।
गुरुवार को अवकाश होने के कारण बंदर के शव को अभी डीप फ्रीजर में रखा गया है। शुक्रवार को शव बरेली भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही बंदरों की मौत का स्पष्ट कारण निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा गांव में बंदरों की निगरानी की जा रही है। अब से पहले जो बंदरों के शव मिले थे जो काफी सूखे हुए थे।
-डाॅ. शैलेंद्र सिंह, सीवीओ संभल
