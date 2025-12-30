संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश शुरू, मौके पर पहुंचे डीएम-एसपी

जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की आठ बीघा का भूमि पर हुए अवैध कब्जे की पैमाइश का कार्य शुरू करवा दिया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित की गई 27 सदस्य टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मौके पर पहुंची और वहां पर बने मकान व दुकानों पर फीता डालकर पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया।