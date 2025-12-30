संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश शुरू, मौके पर पहुंचे डीएम-एसपी
संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की आठ बीघा भूमि पर हुए अवैध कब्जे की पैमाइश शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की आठ बीघा का भूमि पर हुए अवैध कब्जे की पैमाइश का कार्य शुरू करवा दिया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित की गई 27 सदस्य टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मौके पर पहुंची और वहां पर बने मकान व दुकानों पर फीता डालकर पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया।
मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पैमाइश की स्थिति का जायजा लेते हुए कब्जदारों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने जामा मस्जिद परिसर में पहुंचकर नक्शा भी देखा।
