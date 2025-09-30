Language
    संभल में स्कूल पर गिरी बिजली, छत ढहने के बाद मलबे में दबकर छह छात्र-छात्राएं घायल; एक अलीगढ़ रेफर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    संभल के गुन्नौर में एक प्राथमिक विद्यालय पर बिजली गिरने से छत क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा गिरने से छह छात्र-छात्राएं घायल हो गए। घटना सुबह 1030 बजे हुई जब बिजली स्कूल की छत पर गिरी। घायल छात्रों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जिनमें से एक छात्र सचिन को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

    स्कूल में बिजली गिरने के बाद मौके पर मौजूद भीड़।

    जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर के गांव बिजुआ नगला स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे बिजली गिर गई। इस दौरान विद्यालय की छत पर गिरी बिजली से मलबा नीचे आ गिरा, जिससे छह छात्र-छात्राएं घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

    मलबा गिरने से छह छात्र-छात्राएं घायल, एक अलीगढ़ रेफर

    यहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने छात्र सचिन की हालत गंभीर देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। घायलों में सचिन पुत्र संतोष (10 वर्ष), अंतेय पुत्री बबलू (9 वर्ष), गुड्डू पुत्र प्रताप (8 वर्ष), शिवा पुत्र ओमकार (8 वर्ष) और रिंकी पुत्री रणविजय (5 वर्ष) शामिल हैं।

    बिजली गिरने की सूचना पर पहुंचे स्थानीय नेता

    बिजली गिरने की सूचना पर गुन्नौर भाजपा के पूर्व विधायक अजीत कुमार, सपा विधानसभा अध्यक्ष अमित यादव आदि अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। 