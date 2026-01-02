युवती को लेकर गायब हुए हरियाणा के मुस्लिम युवक को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपने के दौरान नोकझोंक
हरियाणा का एक मुस्लिम युवक बिहार की युवती को लेकर फरार हो गया, जिन्हें चंदौसी में हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ लिया। दोनों को पुलिस को सौंपते समय नोकझोंक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। हरियाणा का एक मुस्लिम युवक वहां पर काम करने वाली बिहार की युवती को लेकर फरार हो गया। ट्रेन के जरिये दोनों चंदौसी शहर में पहुंचे। यहां पर हिंदूवादी संगठनों को इस मामले के बारे में पता चला तो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने युवती और युवक को पकड़ लिया।
पूछताछ करने पर पता चला कि यह दोनों एक दिन पहले ही वहां से आए हैं और युवती के स्वजन ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। उधर, थाने में युवती और युवक को सौंपते समय पुलिस से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों की नोकझोंक होने पर हंगामे जैसी स्थिति बनी।
दरअसल, बिहार के सिकंदराबाद निवासी एक परिवार हरियाणा के यमुनानगर में किराये पर रहकर मजदूरी करता है। परिवार की युवती भी काम करती है, जिस कंपनी में युवती काम करती है। वहां पर एक मुस्लिम युवक भी रहता है और वह एक दिन पहले युवती को लेकर ट्रेन के जरिये चंदौसी में पहुंच गया।
यहां पर वह एक नर्सिंग होम के सामने खड़ा था कि उनकी गतिविधियों को देखकर हिंदूवादी संगठन के लोग एकत्र हो गए। वह मौके पर पहुुंचे और दोनों को पकड़ लिया। फिर उन्हें कोतवाली में ले गए। वहां पर पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच इन दोनों को सौंपने को लेकर नोकझोंक हो गई।हालांकि बाद में मामला शांत हो गया।
एसएसआइ ग्रिरीश गंगवार ने बताया कि युवती और युवक पुलिस के पास हैं। इस मामले में हरियाणा के यमुनानगर में गुमशुदगी दर्ज है। वहां की पुलिस व स्वजन को अवगत करवा दिया गया है। उनके आने का इंतजार किया जा रहा है।
