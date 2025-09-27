नकब लगाकर परचून की दुकान से 20 हजार की नकदी और सामान चोरी

चंदौसी के अल्हैदादपुर चंपू गांव में चोरों ने एक परचून की दुकान में नकब लगाकर हजारों रुपये और सामान चुरा लिया। दुकानदार शिवम कुमार ने बताया कि चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और गल्ले से बीस हजार रुपये उड़ा ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है। पहले भी इसी दुकान में चोरी हो चुकी है।

संवाद सहयोगी, चंदौसी । ग्रामीण क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव अल्हैदादपुर चंपू में चोरों ने एक परचून की दुकान को निशाना बनाया। उन्होंने जीने की दीवार में नकब लगाकर दुकान के अंदर से हजारों रुपये नकद और सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने थाने में प्राथमिकी के लिए तहरीर दी है।

नगर के बारिश नगर निवासी शिवम कुमार पुत्र महेंद्र कुमार की अल्हैदादपुर चंपू गांव में परचून की दुकान है। हर रोज की तरह शुक्रवार रात करीब सात बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया था। शनिवार सुबह करीब नौ बजे दुकान खोलने पर उसने देखा कि अंदर का सामान बिखरा पड़ा है और गल्ला खुला हुआ है।

बीस हजार उड़ाए गल्ले से बीस हजार रुपये और दुकान का काफी सामान गायब था। शिवम ने बताया कि ऊपर जाकर देखने पर पता चला कि चोरों ने छत पर जीने का किबाड़ खोल दिया था और साइड की दीवार काटी हुई थी।