संभल में गीदड़ अटैक, खेत में घूमने गई महिला पर किया हमला; चीख सुनते ही दौड़े लोग तो...
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा क्षेत्र में एक वृद्धा पर गीदड़ ने हमला कर दिया। खेत पर घूमने गई श्यामा देवी नामक महिला को गीदड़ ने गंभीर रूप से घा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, रजपुरा (संभल। ब्लाक क्षेत्र के गांव में खेत पर गई वृद्धा पर गीदड़ ने अचानक ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को जैसे तैसे बचाया। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।
ब्लाक रजपुरा क्षेत्र के गांव हैमदपुर निवासी वृद्धा श्यामा देवी बुधवार की शाम को अपने खेत की ओर गई थी। जहां उनके खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई है। स्वजन ने बताया कि आए दिन गेहूं की फसल को जंगली जानवर चरते हुए नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए वृद्धा खेत की ओर घूमने के लिए गई थीं।
उन्होंने कहा कि जब वह खेत पर थी तभी फसल के बीच से निकलकर एक खूंखार गीदड़ ने महिला पर हमला कर दिया। जहां उसने महिला के मुंह पर वार करते हुए महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बामुश्किल से महिला को गीदड़ से बचाया।
साथ ही उन्होंने उनके स्वजन को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में निजी वाहन की मदद से रजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई थी।
