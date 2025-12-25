संभल में गीदड़ अटैक, खेत में घूमने गई महिला पर किया हमला; चीख सुनते ही दौड़े लोग तो...

संवाद सूत्र, रजपुरा (संभल। ब्लाक क्षेत्र के गांव में खेत पर गई वृद्धा पर गीदड़ ने अचानक ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को जैसे तैसे बचाया। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्लाक रजपुरा क्षेत्र के गांव हैमदपुर निवासी वृद्धा श्यामा देवी बुधवार की शाम को अपने खेत की ओर गई थी। जहां उनके खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई है। स्वजन ने बताया कि आए दिन गेहूं की फसल को जंगली जानवर चरते हुए नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए वृद्धा खेत की ओर घूमने के लिए गई थीं।

उन्होंने कहा कि जब वह खेत पर थी तभी फसल के बीच से निकलकर एक खूंखार गीदड़ ने महिला पर हमला कर दिया। जहां उसने महिला के मुंह पर वार करते हुए महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बामुश्किल से महिला को गीदड़ से बचाया।