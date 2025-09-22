Language
    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे औद्योगिक गलियारे में निवेश आकर्षित करने की तैयारी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में लाई गई 56 परियोजनाओं से जिले की औद्योगिक तस्वीर बदलने लगी है जिनमें 3347 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं जिनसे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे गलियारा संभल को औद्योगिक केंद्र बनाएगा और रोजगार बढ़ाएगा।

    गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे में निवेश को मिलेगी नई उड़ान।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारे को केंद्र में रखकर अब निवेश आमंत्रित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले में पहले से ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 के अंतर्गत लाई गई 56 परियोजनाओं ने औद्योगिक तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 3,347 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से अब तक 29 प्रोजेक्ट कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और 2,150 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

    इन परियोजनाओं से एक हजार से ज्यादा रोजगार अवसर भी सृजित किए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क, को प्ले प्राइवेट लिमिटेड, वेदांत एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, लेमन ट्री होटल और जीनियस गर्ल्स स्कूल जैसी परियोजनाएं प्रमुख रूप से धरातल पर आ चुकी हैं, जिससे जिले की औद्योगिक पहचान को नई मजबूती मिली है। अब प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 की तैयारियां चल रही हैं और उद्योग विभाग का फोकस अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने पर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

    सबसे अहम यह है कि यूपीडा द्वारा बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक गलियारे को बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का खाका तैयार है और इसमें देश-विदेश के निवेशकों को जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। इस गलियारे के जरिए संभल न केवल औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे। इसके साथ ही जा रही गांव में विकसित किए जा रहे हिंदुस्तान प्लेज पार्क में भी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। यहां उद्योगों की स्थापना से जिले को एक नई औद्योगिक पहचान मिलेगी। वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और अब तक आए निवेश के आधार पर साफ है कि संभल तेजी से औद्योगिक मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है और आने वाले वर्षों में जिले को नए निवेश, नए उद्योग और नए रोजगार अवसरों की सौगात मिलने वाली है।

    गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारा और हिंदुस्तान प्लेज पार्क चंदौसी की औद्योगिक प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अब तक जो निवेश हुआ है वह उत्साहजनक है और हमारी प्राथमिकता है कि आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 में और अधिक निवेशक जुड़ें। - शैलेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त जिला उद्योग केंद्र, संभल।