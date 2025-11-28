Ganga Expressway Accident: कागजात न मिलने से शुरू नहीं हुआ पोस्टमार्टम, गंगा एक्सप्रेसवे हादसे में हुई थी 6 की मौत

जागरण संवाददाता, संभल। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत के बाद सभी शव गुरुवार रात ही बहजोई के निकट पट्टी स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजे गए, लेकिन पुलिस की ओर से जरूरी कागजात उपलब्ध न कराए जाने के कारण रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शुक्रवार सुबह 11 बजे तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई।

विदित रहे कि हादसे में रिनू, भास्कर, रिया, देववती, गीता और कपिल की मौत हुई थी, जो नामकरण समारोह से लौटते समय पिकअप और कार की आमने-सामने की टक्कर का शिकार ही गए थे। यह परिवार मूल रूप से बिसारू का निवासी था और कुछ वर्ष पूर्व व्यवसाय के लिए अमरोहा चला गया था।