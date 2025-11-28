Language
    Ganga Expressway Accident: कागजात न मिलने से शुरू नहीं हुआ पोस्टमार्टम, गंगा एक्सप्रेसवे हादसे में हुई थी 6 की मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दुखद दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। आवश्यक दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण शव परीक्षण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया है और उनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी होने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, संभल। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत के बाद सभी शव गुरुवार रात ही बहजोई के निकट पट्टी स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजे गए, लेकिन पुलिस की ओर से जरूरी कागजात उपलब्ध न कराए जाने के कारण रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शुक्रवार सुबह 11 बजे तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई।

    विदित रहे कि हादसे में रिनू, भास्कर, रिया, देववती, गीता और कपिल की मौत हुई थी, जो नामकरण समारोह से लौटते समय पिकअप और कार की आमने-सामने की टक्कर का शिकार ही गए थे। यह परिवार मूल रूप से बिसारू का निवासी था और कुछ वर्ष पूर्व व्यवसाय के लिए अमरोहा चला गया था।

    हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पिकअप में गहराई तक धंस गया। पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी डा. सचिन वर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से आवश्यक कागजात भेजे ही नहीं गए हैं, कागजात मिलते ही प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी और उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

