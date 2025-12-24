Language
    रोडवेज बस स्टैंड पर बुजुर्ग की अचानक मौत से मची अफरातफरी, हार्ट अटैक से मौत की आशंका

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रोडवेज बस स्टैंड पर बुधवार को एक बुजुर्ग की अचानक मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी पीने के दौरान वह बेहोश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर बुधवार दोपहर एक बुजुर्ग की अचानक मृत्यु से अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब डेढ़ बजे एक बुजुर्ग बाहर की ओर से बस स्टैंड परिसर में आए और पानी पीने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद चालक और परिचालकों समेत अन्य लोगों ने उन्हें उठाने और होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद आनन-फानन में एंबुलेंस को सूचना दी गई।

    कुछ देर बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस कर्मियों ने जांच की तो बुजुर्ग की नब्ज नहीं चल रही थी। एंबुलेंसकर्मी शव को जांच के लिए चंदौसी सीएचसी ले गए, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोडवेज स्टेशन इंचार्ज राजीव यादव ने बताया कि उनकी जेब से कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है उनके पास महज 867 रुपये मिले थे।

    वह बिना जैकेट के थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह आसपास के ही निवासी रहे होंगे। हालांकि बाद में पुलिस ने बुजुर्ग का फोटो इंटरनेट मीडिया पर डाला तो उनकी पहचान मोहम्मद उमर (70) निवासी मुहल्ला कुरैशीयान, फैजगंज बेहटा के रूप में हुई है। वह परचून की दुकान चलाते थे और कुछ सामान खरीदने चंदौसी आए थे।

    वहीं सीएचसी प्रभारी हरवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण हार्टअटैक सामने आया है। हालांकि स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।