'प्रधानमंत्री का बढ़ रहा कद तो कांग्रेस नेताओं के पेट में हो रहा दर्द', खरगे को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:04 PM (IST)

    कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, संभल। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मल्लिकार्जुन खरगे को लेकर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में उनकी इतनी दुर्दशा है कि वह निराश हो चुके हैं। उनकी अवस्था भी बहुत है, शायद उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने भी अपना नेतृत्व खो दिया है।

    अब उनका एकमात्र एजेंडा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दो, कोसो और उनके फैसले का विरोध करो। यह उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ने देश हित में जितने फैसले उनमें से एक फैसला जीएसटी का भी है और इसलिए राष्ट्रहित के फैसले लेने वाले सशक्त नेताओं में नरेन्द्र मोदी का नाम सबसे उपर आता है।

    ऐसे में उनका कद बढ़ता है तो देश की जनता उन्हें उतना ही प्यार करती है और कांग्रेस नेताओं के पेट में उतना ही दर्द होता है। आचार्य ने कहा कि मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पेट में जो दर्द हो रहा है तो उन्हें राजनीतिक कब्ज की बीमारी हो गई है। इससे बचने के लिए उन्हें थोड़ा दिल बड़ा करने के साथ ही नरेन्द्र मोदी को कोसना बंद करना चाहिए।

    इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वह कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो मैं इस मुहावरे को यहां ऐसे कहना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

    यह भी पढ़ें- जावेद हबीब और उनके बेटे पर संभल में FIR दर्ज, लुभावने सपने दिखाकर करोड़ों की ठगी का आरोप