चंदौसी में लापता हुआ बच्चा, पुलिस ने दो घंटे में परिवार से मिलाया

जागरण संवाददाता, चंदौसी: सुभाष रोड निवासी कक्षा पांच का छात्र आदित्य सिंह गुरुवार को अचानक लापता हो गया। सुबह करीब 10:30 बजे वह घर से दुकान पर सामान लेने निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने कोतवाली चंदौसी में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ सक्रिय हुए और क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया।