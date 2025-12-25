चंदौसी में लापता हुआ बच्चा, पुलिस ने दो घंटे में परिवार से मिलाया
चंदौसी के सुभाष रोड से लापता हुए कक्षा पांच के छात्र आदित्य सिंह को पुलिस ने दो घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। वह सुबह दुकान पर सामान लेने गया था और लापता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौसी: सुभाष रोड निवासी कक्षा पांच का छात्र आदित्य सिंह गुरुवार को अचानक लापता हो गया। सुबह करीब 10:30 बजे वह घर से दुकान पर सामान लेने निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने कोतवाली चंदौसी में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ सक्रिय हुए और क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया।
पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन करते हुए महज दो घंटे के भीतर आदित्य सिंह को उसके दोस्त माहिर के साथ पंकज शर्मा वाली गली से सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की।
