स्मार्ट मीटर अभियान में तेजी: संभल में 30 हजार उपभोक्ता प्रीपेड, विभाग ने लाइन लॉस कम करने का दावा किया

जागरण संवाददाता, चंदौसी। जनपद में बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था तेजी से प्रीपेड माडल की ओर बढ़ रही है। जिले में अब तक लगाए गए 60 हजार स्मार्ट मीटरों में से 30 हजार मीटर स्वतः प्रीपेड श्रेणी में पहुंच चुके हैं। विभागीय दावा है कि इससे बिजली उपभोग और बिलिंग दोनों में पारदर्शिता बढ़ी है। ऊर्जा विभाग इसे स्मार्ट मीटरिंग अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साढ़े तीन लाख कनेक्शनों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इंस्टालेशन की रफ्तार अभी भी काफी पीछे है। विभाग का कहना है कि स्थानीय विरोध और सीमित मीटर सप्लाई कार्य में देरी के मुख्य कारण हैं, लेकिन आने वाले महीनों में अभियान में तेजी लाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, स्मार्ट मीटर इंस्टाल होने के दो माह बाद स्वतः प्रीपेड मोड में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रीपेड प्रणाली से उपभोक्ताओं को खपत के अनुरूप रिचार्ज करने की सुविधा मिलती है, जिससे बकाया बिल की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की संतुष्टी के लिए पांच से छह प्रतिशत उपभोक्ताओं के घरों में सब-मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 3500 के आसपास लगाए जा चुके हैं पर यूनिट रीडिंग में अंतर नहीं मिला है।

अब तक 20 प्रतिशत तक ही लग पाए हैं मीटर पहले फेज में संभल-सिरसी में 60 हजार, चंदौसी, बहजोई और नरौली में 50 हजार और गुन्नौर, गवां व बबराला में 20 हजार मीटर लगने हैं। लेकिन अभी काम धीमे चल रहा है। विभाग के अनुसार दिसंबर 2026 तक पूरे जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का टार्गेट है पर अभी ये मुश्किल लग रहा है। इसके पीछे दो मुख्य कारण है।

पहला है बहुत सी जगह पर लोग स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके कारण कार्य प्रभावित होता है। वहीं दूसरा कारण है कि मीटर निर्माता कंपनी से सप्लाई सीमित है। साथ ही मीटर की तीन स्टेजों में जांच होती है उसमें भी देरी होती है। हालांकि सप्लाई बढ़ने और स्थानीय स्तर पर विरोध कम होने के बाद मीटर इंस्टालेशन का कार्य काफी हद तक रफ्तार पकड़ लेगा।