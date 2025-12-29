Language
    कोहरे से बेपटरी हुआ ट्रेनों का संचालन, पौने दो घंटे लेट हुई देहरादून एक्सप्रेस

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    सर्दी और कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर साफ दिखाई पड़ रहा है। लोकल रूट से लेकर लंबी दूरी तय करने वाले कई ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हो रही है

    संवाद सहयोगी, चंदौसी। सर्दी और कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर साफ दिखाई पड़ रहा है। लोकल रूट से लेकर लंबी दूरी तय करने वाले कई ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हो रही हैं। जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मुरादाबाद को आने जाने वाले नौकरीपेशा लोग अधिक परेशान है।

    रेलवे के अनुसार सोमवार को चंदौसी स्टेशन पर कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय की देरी से पहुंची। जिसमें सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय से पौने दो घंटे विलंब रही।

    सूबेदारगंज से देहरादून जाले वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस (14113) चंदौसी पहुंचने के अपने निर्धारित समय सुबह 5.33 बजे से करीब पौने दो घंटे विलंब 7.21 बजे स्टेशन पहुंची। इसी तरह पूर्णांगिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस (12036) सुबह 28 मिनट देरी से पहुंची। पूर्णांगिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस का निर्धारित समय सुबह 10.58 बजे का है, जोकि 11.26 बजे स्टेशन पहुंची।

    लोकल रूट की ट्रेनों में अलीगढ़-गजरौला पैसेंजर (54391) सुबह अपने समय 7.30 बजे के बजाए 8.50 बजे पहुंची, जबकि बरेली -अलीगढ़ (54352) बीस मिनट प्रभावित रही। इसके अलावा भी कई ट्रेनों पर कोहरे का असर देखने को मिला।