    सरकारी विभागों की 'मनमानी': 2 साल पहले कटी RC, फिर भी रेलवे और बिजली विभाग ने दबाए पालिका के 5 करोड़!

    By Mahendra P Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:32 PM (IST)

    चंदौसी नगर पालिका को रेलवे और बिजली विभाग से संपत्ति और पेयजल आपूर्ति कर के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। दो साल पहले आरसी जारी होने औ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी (संभल)। नगर पालिका ने संपत्ति व पेयजलाकर न चुकाने वाले बिजली विभाग और रेलवे की आरसी दो साल पहले जारी हाे चुकी है। इसके बाद भी दोनों विभागों ने पालिका का पांच कराेड़ रुपये का बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। पालिका ने अब फिर से दोनों विभागों को नोटिस भी जारी किए हैं।

    मगर, अभी तक दोनों विभागों ने कोई जवाब नहीं मिला है। पालिका फिर नोटिस देने की तैयारी कर रही है। चंदौसी नगर पालिका अपने क्षेत्रों में स्थित सरकारी विभागों से भी संपत्ति कर वसूलती है। जिसका समय समय पर विभागों द्वारा भुगतान भी किया जाता है। लेकिन, बिजली विभाग और रेलवे ने पालिका का 2011 से संपत्ति कर नहीं चुकाया।

    इसका दोनों विभागाें पर करीब पांच करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बनता है। पालिका ने टैक्स न चुकाने पर साल 2023 में दोनों विभागों की आरसी जारी कर दी। लेकिन इसके बाद भी दोनों विभागों ने संपत्ति कर नहीं चुकाया। बाद में नगर पालिका ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

    बीते नवंबर पालिका को पुन: रेलवे और बिजली विभाग से बकाया संपत्ति कर वसूलने की याद आई तो दोनों विभागों को नोटिस जारी कर दिया गया। जिसमें टैक्स जमा करने का आग्रह किया गया, लेकिन इसके बाद भी दोनों विभागों ने बकाया जमा नहीं किया। यहां रेलवे के स्टेशन अधीक्षक ने नोटिस के बारे अनभिज्ञता जताई।

    बिजली विभाग ने भी नोटिस के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं होने की बात कही हैं। वहीं पालिका वसूली के लिए दोबारा नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि पालिका की तरफ से टैक्स वसूली का कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलेगा तो उसे डिवीजन भेजकर समाधान कराया जाएगा।

    ऐसे ही बिजली विभाग के एसई विनोद कुमार ने बताया कि पालिका का टैक्स वसूली के नोटिस मिलने की जानकारी नहीं है। अगर टैक्स बकाया है तो डिवीजन में संपर्क कर निस्तारित किया जाएगा।

     

    संपत्ति कर न चुकाने की वजह से रेलवे और बिजली विभाग की आरसी जारी हो चुकी है। उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला है। दोनों विभागों पर पांच करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है।

    - धर्मराज राम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, चंदौसी


