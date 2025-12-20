सिर और हाथ-पैर काटकर नाले में फेंका, चंदौसी पुलिस ने सुलझाई राहुल की पहचान की गुत्थी
चंदौसी के पतरुआ में नाले में मिले सिर कटे शव की पहचान 18 नवंबर से लापता राहुल के रूप में हुई। हाथ पर गुदे नाम से हुई शिनाख्त के बाद पुलिस ने एक महिला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौसी। कोतवाली क्षेत्र के पतरुआ गांव स्थित बड़ी ईदगाह के पास एक सप्ताह पूर्व नाले में मिले बिना सिर और हाथ-पैर के शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नगर के चुन्नी मुहल्ला निवासी राहुल के रूप में हुई है, जो 18 नवंबर से लापता चल रहा था। इस संबंध में उसकी पत्नी द्वारा चंदौसी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।
शव की एक बांह पर लिखे राहुल नाम के आधार पर पुलिस को पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण सुराग मिला। वहीं पुलिस मामले में जल्द पर्दाफाश करने की तैयारी में है। पिछले सोमवार 15 दिसंबर को सुबह करीब नौ बजे एक व्यक्ति ने पुलिस को पतरुआ गांव की बड़ी ईदगाह के पास एक शव के पड़े होने की सूचना दी थी।
पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो शव के सिर और हाथ-पैर कटे हुए थे और उसे कुत्ते नोंचकर खा रहे थे। उसके पास में एक हरे रंग का बैग पड़ा था, जिसमें पालीथिन और मांस के टुकड़े पड़े थे। जिसे देखकर साफ हो रहा था कि शव को पालीथिन में पैक कर बैग में रखा गया था और वहां फेंक दिया गया था। शुरुआत में शव भारी होने के कारण नाले में डूब गया था।
बाद में कुछ दिनों बाद कुत्तों और जंगली जानवरों ने बैग को बाहर खींच लिया था। फोरेंसिक टीम द्वारा सैंपल लेने के बाद पुलिस ने शव को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखवा दिया था। बाद में हुए पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम इंजरी को मौत का कारण बताया गया। पुलिस के अनुसार, शव की एक बांह पर राहुल लिखा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया।
जांच करने पर पता चला कि लगभग एक महीने पहले नगर के चुन्नी मुहल्ला निवासी एक महिला शीतल ने अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने स्वजन को बुलाकर शिनाख्त कराई तो हाथ पर लिखे हुए नाम और कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त हो गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले में जल्द पर्दाफाश का दावा किया है।
पुलिस का कहना है कि अभी भी मामले में कड़ियां जोड़ने के साथ सुबूतों को जमा करने का काम किया जा रहा है। एक टीम शव के दूसरे टुकड़ों की तलाश में लगी हुई है। इसमें काफी सफलता भी मिल चुकी है। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
मामले में जांच काफी आगे बढ़ी है। कुछ और सुबूत मिलने के बाद जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर काम कर रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।
- मनोज कुमार सिंह, सीओ चंदौसी
