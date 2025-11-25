संभल: मतदाता पुनरीक्षण कार्य में साइट की धीमी गति से बीएलओ परेशान, विवाहित महिलाओं के 2003 के डेटा में फंसा पेंच

जागरण संवाददाता, संभल। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान बीएलओ को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि फार्म वितरण के बाद उन्हें जमा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी संख्या में मतदाताओं ने अभी तक अपना फार्म ही नहीं भरा है। जबकि कुछ महिलाओं को उनके मायके से 2003 से जुड़ी संबंधित जानकारी नहीं हो पा रही है और इस कारण फार्म भरने में समस्या के साथ देरी हो रही है। इस प्रकार की अड़चनें ही बीएलओ की मुश्किल बढ़ा रही हैं।

इस समय भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रशासन के निर्देश पर मतदाता पंजीकरण केंद्र की ओर से संभल व असमोली में विधानसभा क्षेत्र वार बीएलओ को तैनात किया गया है। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना फार्म मतदाताओं को वितरित कर दिया गया था। जिससे समय से फार्म मिलने के बाद मतदाता अपने इस गणना फार्म को समय से वापस बीएलओ को जमा कर सकें।

फार्म वितरण के बाद बीएलओ ने मतदाताओं से इन फार्म को वापस लेकर जमा करने का काम शुरू कर दिया है। प्रतिदिन बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं से भरे हुए फार्म को जमा कर करने के बाद इन फार्म को अपनी लागिन आईडी से बीएलओ एप द्वारा आयोग के पाेर्टल पर मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं। मगर इस कार्य के दौरान उन्हें काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसमें महिला मतदाता को अपने परिवार से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इस कारण उनका फार्म अधूरा पड़ा है।

गणना फार्म में 2003 की मतदाता सूची में नाम शामिल होने संबंधित के बारे में जानकारी भी दर्ज करनी है और ऐसे में विवाहित कुछ महिलाएं अपने मायके या वहां अपने माता पिता का ब्यौरा गणना फार्म में दर्ज नहीं कर पा रही हैं। इससे जहां मतदाता परेशान हैं तो दूसरी ओर बीएलओ को भी अपना कार्य समाप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस कार्य को समाप्त करने में अब करीब नौ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में फार्म जमा करने के साथ ही उसे अपलोड भी किया जाना है।

उधर, सबसे ज्यादा परेशानी महिला बीएलओ के सामने है। कुछ बीएलओ ने बताया कि वह दिन में अपने विभागीय कार्य के साथ साथ इन फार्म को मतदाताओं से लेकर जमा करती हैं। इनमें से कुछ फार्म को वह काम के दौरान ही अपने मोबाइल से अपलोड कर देती हैं। जबकि शेष को रात में घर का काम निपटाने के बाद ही अपलोड करने के लिए बैठती हैं। महिला बीएलओ ही नहीं कुछ पुरुष बीएलओ भी रात के समय में इस कार्य को करने के लिए बैठते हैं।

यही स्थिति संभल व असमोली विधानसभा क्षेत्र में तैनात सभी बीएलओ की है। सिर्फ जिले से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार काम हो रहा है। इस कारण साइट भी व्यस्त हो जाती है और इस कारण फार्म को अपलोड करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो आईडी लाग इन करने के बाद जैसे ही फार्म को अपलोड़ करते हैं तभी अचानक लाग आउट हो जाती है।

कार्य में न हो व्यवधान, प्रशासन निकाल रहा समाधान बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फार्म वितरण जमा करने के साथ ही उसको अपलोड करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही विभागीय कार्य में भी किया जाता है। ऐसे में विभागीय कार्य व गणना फार्म जमा करने के दौरान अपलोड करने का कार्य पिछड़ना एक समस्या था। इसी को लेकर प्रशासन ने समाधान निकाला और बीएलओ के साथ लेखपाल, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, नगर पालिका व चकबंदी कर्मचारी समेत कई अन्य विभाग के कर्मचारियों को सहयोग के लिए लगा दिया।

इसके साथ ही पुनरीक्षण कार्य में लगे सुपरवाइजरों को भी बीएलओ की मदद के निर्देश दिए गए। जिससे गणना फार्म को पोर्टल पर समय से अपलोड किया जा सके। इसके लिए नई तहसील सभागार में बैठ कर कर्मचारी दिन रात कार्य करने में व्यस्त हैं। वहीं इस दौरान अधिकारी भी कार्य के दौरान कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को वहां बैठे हुए दिख रहे हैं।

एसआईआर के प्रति जागरूक करने को निकाला नया तरीका, डीएम ने की सराहना एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्य के दौरान बीएलओ मतदाताओं को फार्म वितरण के बाद उन्हें उस फार्म को भरने के बारे में बता रहे हैं। जहां वितरण के कुछ दिन बाद वह फार्म को जमा कर उसे अपलोड करने का भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं बीएलओ में से विधानसभा क्षेत्र 32 असमोली के बूथ संख्या 11 अहरोला माफी में तैनात बीएलओ पंकज मेहरोत्रा गांव में विद्यालय के राउटर स्पीकर (छोटे माइक स्पीकर) के द्वारा ग्रामीणों को फार्म भरकर जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

उनका यह वीडियो जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए अपने इंटरनेट मीडिया के फेसबुक एकाउंट से उसे प्रसारित करते हुए एक अच्छी पहल बताया। पंकज मेहरोत्रा ने बताया कि वह गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। जहां वह एकल शिक्षक है। उन्होंने बताया कि उनके बूथ पर 1060 मतदाता पंजीकृत हैं। जिन्हें उन्होंने फार्म वितरित किए थे और मंगलवार को इनमें से 995 गणना फार्म को अपलोड कर आनलाइन कर चुके हैं।

एसआइआर को लेकर की समीक्षा, कार्य में तेजी लाने के एसडीएम ने दिए निर्देश सिरसी : मंगलवार को एसडीएम रामानुज सिंह कस्बा स्थित नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। जहां उन्हाेंने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी डा. मणिभूषण तिवारी ने पुनरीक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति के बारे में एसडीएम को विस्तार से बताया। एसडीएम ने इस एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ से भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी फार्म पूर्ण रूप से भरकर जमा करा लिए जाएं।