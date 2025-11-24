SIR in UP: बड़ी चुनौती, दस दिनों में 11 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र होने हैं जमा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में अब तक चार करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। चार दिसंबर तक इन्हें जमा करने की अंतिम तिथि है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अब गणना प्रपत्र जमा करने के लिए दस दिन ही शेष बचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने हर दिन एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं, जबकि बूथों की संख्या 1,62,486 है। चार दिसंबर तक भरे हुए गणना प्रपत्र जमा होना है। नौ दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक मतदाता सूची को लेकर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

इनका निस्तारण करने के बाद सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं की तीन तरह की श्रेणियां बना रहा है। इनमें पहली श्रेणी वह है जिनमें मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं को रखा जा रहा है जिनके नाम वर्तमान मतदाता सूची में हैं जबकि उनके माता-पिता या बाबा-दादी के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं।