मेरी लाश को इन्हें छूने मत देना... अंशुल वार्ष्णेय ने सुसाइड नोट में पत्नी व भाई सहित इन्हें बताया जिम्मेदार
भाजपा नेता के बेटे अंशुल वार्ष्णेय ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अंशुल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तलाक के लिए दो करोड़ रुपये मांग रही है और बेटी को भी उसके खिलाफ कर दिया है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी जागरण बहजोई/संभल। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री अनिल कुमार वार्ष्णेय के 34 वर्षीय बेटे अंशुल वार्ष्णेय की मौत ने पूरे नगर को हिला दिया है। शनिवार की शाम नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित उनके घर में अंशुल वार्ष्णेय फंदे पर लटककर जान दी थी, इससे पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। रविवार सुबह गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अंशुल की शर्ट की जेब से मिला दो पन्नों का सुसाइड नोट में उसने सीधे शब्दों में लिखा– मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी, उसका भाई, उसकी मां, उसके दो मौसा, उसके दो मामा, उसका फुफेरा भाई हैं। यह सब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं।
दो करोड़ मांग रही है तलाक के लिए। मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर दिया। इनकी नजर मेरे भाई के लखनऊ वाले घर और मेरी संपत्ति पर है। मेरी लाश को इन लोगों को छूने मत देना।
मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी, उसका भाई और उसके रिश्तेदार जिम्मेदार
स्वजन का कहना है कि अंशुल काफी समय से पत्नी के साथ न्यायालय में चल रहे विवाद से तनावग्रस्त था। घटना के बाद घर में मातम पसरा है और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
उधर बहजोई के सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक मृतक के स्वजन ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। स्वजन का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद ही पुलिस को तहरीर दी जाएगी। सीओ ने कहा कि जैसे ही तहरीर मिलेगी, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को सुरक्षित रख लिया है और जांच की जा रही है।
अंशुल वार्ष्णेय का सुसाइड नोट
पापा, भाई और सब लोग मुझे माफ कर देना, मुझे जीना था पर ऐसे नहीं। मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी, उसका भाई, उसकी मां, उसके दो मौसा, उसके दो मामा, उसका फुफेरा भाई है। इन सबकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन्होंने मुझे जेल में डलवाना चाहा और अपनी बेटी को दुनिया में सबसे अच्छा दिखाना चाहा। मेरी पत्नी गलत है। मेरी बेटी में भी मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। भगवान इन सबको मौत दे जल्द। इन लोगों को सिर्फ मेरे भाई का लखनऊ वाला घर और मेरा पैसा चाहिए। यह मुझे तलाक देने के लिए दो करोड़ मांग रही है।
मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं यह दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बद्दुआ है कि इन सबका परिवार व बच्चे कभी खुश और चैन से न रह सकें। पापा, भाई और सब लोग मुझे माफ कर देना। मुझे जीना था पर ऐसे नहीं जीना। यह ही मेरी जीत है। मेरी लाश को इन लोगों को छूने मत देना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।