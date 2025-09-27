Language
    भाजपा नेता के बेटे का शव फंदे पर लटका मिलने से परिवार में मचा चीत्कार, रात में लखनऊ से आया था बहजोई

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    बहजोई में भाजपा नेता के बेटे अंशुल वार्ष्णेय का शव किराए के मकान में पंखे से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि पत्नी से न्यायालय में चल रहे विवाद के कारण वह परेशान थे। अंशुल लखनऊ में एक बैंक में कार्यरत थे और शुक्रवार रात बहजोई पहुंचे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई/संभल। पत्नी से चल रहे विवाद के बीच किराए के मकान में रह रहे भाजपा नेता के बेटे का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है।

    बहजोई में नगर पालिका कार्यालय के सामने रहने वाले भाजपा के व्यापार सभा के जिला सहसंयोजक और राशन कोटेदार अनिल कुमार नेताजी के 34 वर्षीय बेटे अंशुल वार्ष्णेय का पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

    निजी बैंक में कार्यरत है अंशुल

    लखनऊ में एक निजी बैंक में कार्यरत अंशुल शुक्रवार की रात बहजोई पहुंचा था, लेकिन वह अपने घर न जाकर कस्बे में किराए के मकान पर ठहरा था। शनिवार सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो स्वजन को शंका हुई। दरवाजा खुलवाने पहुंचे लेकिन गेट अंदर से बंद था, जिसे खिला गया तो वह पंखे से लटके फंदे पर मृत मिला। सूचना पर बहजोई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की।

    पुलिस ने दी ये जानकारी

    थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, जबकि स्वजन का कहना है कि पत्नी से चल रहे क्लेश ने अंशुल को यह कदम उठाने पर विवश कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है। 