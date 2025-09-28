Navratri 2025: संभल में कल निकाली जाएगी अष्टमी शोभायात्रा, तैयारियां पूरी करने में जुटे कारीगर

शारदीय नवरात्रि में अष्टमी पर निकलने वाली शोभायात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कारीगर मूर्तियां रंग रहे हैं और समिति सदस्य उन्हें सजा रहे हैं। इस वर्ष शोभायात्रा का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। शोभायात्रा में फूलों की विशेष सजावट और सेल्फी प्वाइंट भी होंगे।

जागरण संवाददाता, संभल। शारदीय नवरात्र में अष्टमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभायात्रा के लिए तैयारियों की अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां कारीगर प्रतिमाओं पर रंग कर रहे है ताे समिति सदस्य प्रतिमाओं का श्रंगार करने में जुटे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्री नवदुर्गा महोत्सव समिति की ओर से शारदीय नवरात्र में अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की शोभायात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार समिति की ओर से शोभायात्रा आयोजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है।

जहां मंगलवार को अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में कारीगरों व कलाकारों के साथ समिति सदस्य भी जुटे हुए हैं। रविवार को मुरादाबाद से आये मूर्तिकार श्याम लाल प्रतिमाओं को बनाने के बाद उन्हें फीनिशिंग टच देते हुए उन पर रंग कर रहे थे।

जबकि कुद अन्य कारीगर अन्य झांकियों को तैयार करने में जुटे हुए थे। इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष में मनमोहक झांकियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे खास भारतीय सेना के शौर्य और साहस को प्रदर्शित करने वाली आपरेशन सिंदूर की झांकी रहेगी। इस झांकी में मिसाइल, राकेट के साथ ही राफेल विमान व आपरेशन में शामिल होने वाली सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की झांकी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी।

वही समिति सदस्य भी अपने स्तर से देवी प्रतिमाओं की साज सज्जा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शोभायात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है।

इतना ही नहीं देर रात तक कारीगर व अन्य कलाकारों के साथ समिति के सभी सदस्य अपने अपने स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। क्योंकि अब एक दिन ही शेष रह गया है और काम काफी बाकी है।