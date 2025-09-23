संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक, SP ने कहा- हमलावर जल्द होगा पुलिस की गिरफ्त में

Language
    संभल के नखासा थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका पर स्कूटी सवार युवक ने एसिड फेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पीड़िता के चाचा ने अमरोहा निवासी निशु पर आरोप लगाया है।

    स्कूटी सवार युवक ने शिक्षिका पर एसिड अटैक, हालत गंभीर

    संवाद सहयोगी, संभल। नखासा थाना क्षेत्र में स्कूल से लौट रही एक शिक्षिका पर स्कूटी सवार युवक ने एसिड फेंक दिया। इस हमले में शिक्षिका का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक आरोपित फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। स्वजन उसे शहर के निजी अस्पताल ले गए। जहां उसका उपचार जारी है। एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। साथ ही एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है।

    नखासा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक गांव निवासी 25 वर्षीय शिक्षिका रोजाना की तरह दूसरे गांव में स्थित इंटर कॉलेज से छुट्टी के बाद दोपहर करीब सवा बजे घर लौट रही थीं। जैसे ही वह सिंहपुर सानी से शरीफपुर मार्ग पर पहुंचीं, तभी अचानक काले रंग की स्कूटी पर आए नकाबपोश युवक ने रास्ता रोककर उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया।

    इसके छींटे लगते ही वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ीं और दर्द से तड़पने लगी। चीख-पुकार सुनते ही आसपास के ग्रामीण मदद को दौड़े। उन्होंने आरोपित को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह साथी के साथ स्कूटी दौड़ाकर मौके से फरार हो गया।

    सूचना पर स्वजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्वजन ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है।

    जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. राजेश कुमार ने बताया कि युवती का चेहरा व शरीर 25 से 30 प्रतिशत तक झुलस गया है। पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़िता के चाचा ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गांव निवासी निशु ने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

    स्वजन का कहना है कि पीड़िता का रिश्ता हाल ही में अमरोहा जिले के एक युवक से तय हुआ था। शादी की तिथि तय नहीं हुई थी। पीड़िता के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि युवती का उपचार चल रहा है।

    लगभग 20 से 25 प्रतिशत युवती झुलस गई है। जिस कैमिकल से हमला हुआ है, उसे फारेंसिक टीम की ओर से जांच के लिए भेजा गया है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। परिचित व्यक्ति द्वारा ही युवती पर कैमिकल फेंका गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। केमिकल फेंकने वाले को चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।