'रावण हैं संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क', आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- बुलडाेजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने श्रीराम लीला में भाग लिया और भजन सुनाए। कृष्णम ने हिंदुओं के बलिदान और सनातन धर्म की रक्षा की बात कही। उन्होंने अखिलेश और आजम के रिश्ते को बेमेल बताया और संभल के सांसद को रावण कहा।

जागरण संवाददाता, संभल। श्रीराम लीला मंचन में शामिल होने के बाद कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि यदि देश में कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडाेजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा क‍ि संभल में भी कई रावण हैं और यहां के सांसद भी रावण हैं।

सोमवार शाम को नगर पालिका मैदान में आयोजित श्रीराम लीला में कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल होने के लिए पहुंचे। कुछ देर रामलीला मंचन देखा और उसके बाद मंच से कुछ भजन भी सुनाए, जिसे सुनकर दर्शक भी भाव विभोर हो गए और उनके साथ भजन गाते हुए खड़े होकर तालियां बजाने लगे।

कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा क‍ि हिंदुओं को हजारों साल से मारा गया है। साथ ही सनातन को मिटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते हैं। लेक‍िन हिंदुुओं ने कभी भी सनातन, राम और राष्ट्र के नाम पर कभी भी समझौता किया है और न ही करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लोग उन्हें अभिमन्यु न समझें, वह अर्जुन हैं।

इसके साथ ही कहा कि देश में कानून और संविधान का राज है और ऐसे में कानून अपना काम करेगा। कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडाेजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी गोले भी चलेंगे। अखिलेश और आजम के रिश्ते को लेकर कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन वह रिश्ता नेताजी मुलायम सिंह के साथ खत्म हो गया था। अब जो नया रिश्ता है उसे बेमेल का रिश्ता कहूंगा। मुझे लगता है कि यह टूटने के कगार पर है।