UP SIR Update: संभल में 3.19 लाख मतदाताओं के नामों पर लटकी कटने की तलवार, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में एसआइआर अभियान शत-प्रतिशत पूरा होने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह चौंकाने ।वाली है। कुल 15,70,306 मतदाताओं में से 3,19,022 मतदाता ऐसे हैं जो मतदाता सूची से नाम कटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। विधानसभा-वार तुलना करें तो चंदौसी विधानसभा में 24.84 प्रतिशत मतदाता सबसे अधिक खतरे में हैं, जबकि असमोली में यह आंकड़ा 13.39 प्रतिशत के साथ सबसे कम है।

गुन्नौर में 22.73 प्रतिशत और संभल में 19.80 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर होने की स्थिति में हैं। जिला स्तर पर जहां 3.70 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए, वहीं चंदौसी में अनुपस्थित मतदाताओं का प्रतिशत 8.86 रहा, जबकि शिफ्ट मतदाताओं का सबसे अधिक असर गुन्नौर में 9.15 प्रतिशत दर्ज किया गया। अब 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ले जाएंगी। छह जनवरी तक इनका निस्तारण होगा और छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर जारी एसआइआर प्रक्रिया के दौरान जनपद के चार विधानसभा क्षेत्र में 1590 बूथों पर 1590 बीएलओ द्वारा कुल 15,70,306 मतदाताओं का सत्यापन किया गया, जिसमें यह सामने आया कि फार्म न जमा होने का कारण लापरवाही नहीं बल्कि ठोस वास्तविकताएं हैं।

जनपद में 58,098 मतदाता यानी 3.70 प्रतिशत मृत पाए गए, जबकि 80,640 मतदाता यानी 5.14 प्रतिशत ऐसे रहे जिनसे कई बार संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन वे अनुपस्थित मिले, इनमें सबसे अधिक अनुपस्थित मतदाता चंदौसी विधानसभा में 8.46 प्रतिशत दर्ज किए गए।

इसके अलावा 1,23,105 मतदाता यानी 7.84 प्रतिशत अपने मूल बूथ छोड़कर अन्य बूथ क्षेत्रों में शिफ्ट हो चुके थे, जिसमें गुन्नौर विधानसभा में सबसे अधिक 9.15 प्रतिशत और असमोली में सबसे कम 5.69 प्रतिशत मतदाता शिफ्ट मिले। सत्यापन के दौरान 33,437 मतदाता यानी 2.13 प्रतिशत ऐसे भी सामने आए जो पहले से ही अन्य स्थान पर एनरोल्ड थे और डुप्लीकेट की श्रेणी में पाए गए, इनमें भी गुन्नौर विधानसभा सबसे आगे रही जहां 3.05 प्रतिशत डुप्लीकेट मतदाता दर्ज किए गए। इसके साथ ही 23,742 मतदाता यानी 1.51 प्रतिशत ऐसे रहे जिनके बारे में बूथ लेवल अधिकारी कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं कर सके, जिसके चलते उनके फॉर्म भी जमा नहीं हो पाए।

विधानसभा-वार स्थिति पर नजर डालें तो चंदौसी में 3,99,331 में से 99,197 मतदाता, असमोली में 3,79,264 में से 50,781, संभल में 3,72,338 में से 73,729 और गुन्नौर में 4,19,373 में से 95,315 मतदाता ऐसे हैं जो अलग-अलग कारणों से सूची से बाहर होने की कगार पर हैं।

विधानसभा वार स्थिति चंदौसी विधानसभा: सबसे ज्यादा खतरे में मतदाता

चंदौसी विधानसभा जनपद में सबसे संवेदनशील स्थिति में है, जहां कुल 3,99,331 मतदाताओं में से 99,197 मतदाता यानी 24.84 प्रतिशत मतदाता सूची से कटने की कगार पर हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या अनुपस्थित मतदाताओं की रही, जहां 8.86 प्रतिशत मतदाता सत्यापन के दौरान 33,768 अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 35,619 अर्थात 8.92 प्रतिशत मतदाता शिफ्ट भी पाए गए, जबकि 17,415 मृत और 7,929 डुप्लीकेट मतदाता सामने आए हैं

असमोली विधानसभा: स्थिति बेहतर लेकिन खतरा बरकरार

असमोली विधानसभा में जनपद की तुलना में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है, फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। यहां कुल 3,79,264 मतदाताओं में से 50,781 यानी 13.39 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर होने की स्थिति में हैं, जो जनपद में सबसे कम प्रतिशत है। शिफ्ट मतदाताओं का अनुपात भी यहां सबसे कम 5.69 प्रतिशत 21,58075 दर्ज किया गया, हालांकि 11,617मृत, 8,655 अनुपस्थित और 7.028 डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

संभल विधानसभा: विसंगतियों और कटौती का दोहरा दबाव

संभल विधानसभा में कुल 3,72,338 मतदाताओं में से 73,729 मतदाता यानी 19.80 प्रतिशत मतदाता सूची से कटने की कगार पर हैं। यहां 11,959 मृत, 14.078 अनुपस्थित और 27,519 शिफ्ट मतदाताओं की संख्या संतुलित रूप से सामने आई है।

गुन्नौर विधानसभा: शिफ्ट और डुप्लीकेट ने बढ़ाया संकट

गुन्नौर विधानसभा में स्थिति गंभीर होती दिख रही है। यहां कुल 4,19,373 मतदाताओं में से 95,315 मतदाता यानी 22.73 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर होने की कगार पर हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यहां शिफ्ट 38.392 मतदाताओं का प्रतिशत 9.15 रहा जो जनपद में सबसे अधिक है, वहीं 12.810 डुप्लीकेट मतदाता भी 3.05 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक पाए गए। यहां 24,139 अर्थात 5.76 प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित पाए गए।

विधानसभा-वार तुलनात्मक तालिका (फार्म जमा न होने वाले मतदाता)



विधानसभा कुल मतदाता फॉर्म जमा न हो सके प्रतिशत



चंदौसी 3,99,331 99,197 24.84%

असमोली 3,79,264 50,781 13.39%

संभल 3,72,338 73,729 19.80%

गुन्नौर 4,19,373 95,315 22.73%

जनपद कुल

15,70,306 3,19,022 20.32%

जनपद में मतदाता सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के डाटा में गंभीर विसंगतियां भी सामने आई हैं, जिसके चलते कुल 2,71,595 मतदाता यानी 17.30 प्रतिशत मतदाता सुधार की श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 37,856 मतदाता यानी 2.41 प्रतिशत ऐसे पाए गए जिनके माता-पिता के साथ संतान की संख्या 6 से अधिक दर्ज मिली।

वहीं 1,45,903 मतदाता यानी 9.29 प्रतिशत ऐसे रहे जिनके पिता के नाम में विसंगति पाई गई। इसके अतिरिक्त 63,920 मतदाता यानी 4.007 प्रतिशत ऐसे मिले जिनमें माता या पिता की उम्र और मतदाता की उम्र में 15 वर्ष या उससे कम का अंतर दर्ज था, जबकि 15,840 मतदाता यानी 1.01 प्रतिशत ऐसे पाए गए जिनमें माता या पिता की उम्र में 50 वर्ष या उससे अधिक का अंतर मिला।

वहीं 876 मतदाता यानी 0.51 प्रतिशत ऐसे भी सामने आए जिनमें दादा-दादी की उम्र में 40 वर्ष या उससे कम का अंतर दर्ज पाया गया। विधानसभा-वार स्थिति देखें तो सबसे कम विसंगतियां गुन्नौर विधानसभा में दर्ज की गईं जहां 40,468 मतदाता यानी 9.65 प्रतिशत प्रभावित पाए गए, जबकि सबसे अधिक विसंगतियां संभल विधानसभा में 85,459 यानी 22.95 प्रतिशत रहीं।